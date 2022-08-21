https://ria.ru/20220821/ukraina-1811083165.html

Украинские призывники рассказали, почему бегут в Россию

Украинские призывники рассказали, почему бегут в Россию - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские призывники рассказали, почему бегут в Россию

Молодые люди из разных областей Украины, которым удалось благополучно добраться до Мелитополя, рассказали РИА Новости, как находят перевозчиков, которые за... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:00

2022-08-21T11:00

2022-08-21T12:15

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Молодые люди из разных областей Украины, которым удалось благополучно добраться до Мелитополя, рассказали РИА Новости, как находят перевозчиков, которые за несколько тысяч долларов вывозят их в Россию - таким образом мужчины призывного возраста бегут от мобилизации в надежде воссоединиться со своими семьями, покинувшими ранее территорию страны."Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. Все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации и их не выпускают из страны. Нашел людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тысячи долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе", - сказал 28-летний уроженец Харькова Александр Тридуб.По его словам, он и еще несколько мужчин, которые аналогичным путем бежали от мобилизации, были задержаны на блокпосту российскими силовиками. После выяснения обстоятельств он, как и остальные, планирует доехать до России и после добраться в одну из европейских стран, куда четыре месяца назад отправил свою семью. "Украина мне ничего не дала, поэтому нет повода за нее умирать. Так думают многие. Никто не видит перспектив оставаться и хотят уехать, но это очень сложно. Чтобы собрать деньги, пришлось влезть в долги, чтобы покинуть страну и быть подальше от войны", - добавил он.Отвечая на вопрос об отношении российских военных, молодой парень подчеркнул, что никто его не пытал и не бил. "Сейчас проверяют данную мной информацию и обещали, что завтра уже могу ехать дальше", - сказал он.Дмитрий Тарануха из Запорожья в свою очередь рассказал, что перевозчика нашел через интернет по объявлению, договорился на услугу за 2 тысячи долларов, в надежде в ближайшее время воссоединиться со своей женой и ребенком в Польше. "Деньги я собирал долго. Но я хочу уехать к семье. Поэтому я ушел от мобилизации. Не хочу воевать, не разбираюсь в политике, в армии не служил, мне 36 лет и я просто хочу спокойно жить вместе с семьей", - объяснил он.В день выезда он приехал на место встречи с перевозчиком, где стоял автобус, в котором сидели 16 мужчин и четыре женщины. Когда они доехали до фильтрационного центра, к нему подошел мужчина и попросил 600 долларов за пересечение границы. По мнению собеседника агентства, человек, который взял у него деньги, был сотрудником СБУ или какого-то другого силового ведомства, так как свободно перемещался по территории центра. Выдвинуться в сторону Васильевки удалось спустя около получаса, за это время украинские военные закончили формировать колонну из 50 машин.По словам Дмитрия, на КПП в Васильевке, после того, как он выехал с территории, подконтрольной Украине, он обратился к российским военным и сказал, что хочет выехать из страны и ему нужна помощь. "Они согласились мне помочь, чтобы я смог выехать к семье. Никаких агрессивных действий в отношении меня не было. Семья - это самое важное, ее надо ценить и необходимо делать все, чтобы быть с ней. Воевать не стоить никому ни с кем", - добавил он.

https://ria.ru/20220812/prizyvniki-1809107992.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/vsu-1810204173.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинцы рассказывают, как им удается избежать мобилизации Молодые люди из разных областей Украины находят перевозчиков, которые за несколько тысяч долларов вывозят их в Россию. Таким образом мужчины призывного возраста бегут от мобилизации. 2022-08-21T11:00 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, европа, харьков, служба безопасности украины