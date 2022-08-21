https://ria.ru/20220821/ugroza-1811063355.html

В США испугались угрозы новой гражданской войны

В США испугались угрозы новой гражданской войны - РИА Новости, 21.08.2022

В США испугались угрозы новой гражданской войны

Рост недоверия к политическим институтам в США свидетельствует о том, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта, говорится в статье... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T04:55

2022-08-21T04:55

2022-08-21T06:21

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Рост недоверия к политическим институтам в США свидетельствует о том, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта, говорится в статье британской The Guardian.Как отмечает издание, доктор Гарен Уинтемьют, основатель Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия, обычно смеялся над предупреждениями о грядущей гражданской войне в Америке, называя их "сумасшедшей болтовней". Однако опрос, проведенный центром в июле, "ошеломил его". Выяснилось, что половина американцев ожидают гражданской войны в ближайшие несколько лет, а каждый пятый житель США считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, до 40% американцев заявили, что иметь сильного лидера важнее, чем оставаться демократией."Внезапно Уинтемьюту перестали казаться безумными разговоры о жестоком гражданском конфликте", - подчеркивает газета.По мнению самого исследователя, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия. "Что происходит, когда вы берете общество, которое все больше боится за свое будущее, становится все более поляризованным, все более злым на себя, и добавляете туда кучу оружия?" – задался вопросом он.Как заявила в беседе с изданием специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд, политическая система в США не гарантирует, что насильственный конфликт в стране не может произойти. "Если наши институты ослабнут, история может быть другой", — отметила она.Кляйнфельд указала, что результаты этого опроса "вызывают тревогу". "Вы видите от трех до пяти миллионов американцев, готовых причинить вред другим американцам за их политические убеждения", — пояснила эксперт. По ее словам, это говорит о том, что жители США "очень разочарованы нашей демократией и не думают, что она работает". При этом она добавила, что в данном вопросе "не настроена оптимистично".На прошлой неделе телеканал Fox News сообщил со ссылкой на собственный опрос, что три четверти американцев не удовлетворены положением дел в стране. Эта цифра выросла с 67% в мае и с 53% в апреле прошлого года.

https://ria.ru/20220817/bayden-1810328581.html

https://ria.ru/20220810/politika-1808374497.html

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