Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/udalenka-1811133129.html
СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа
СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа - РИА Новости, 21.08.2022
СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа
Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа уйти на "удаленку", сообщает украинское издание "Украинская правда" со РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T17:16
2022-08-21T17:16
в мире
украина
киев
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа уйти на "удаленку", сообщает украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве.Утверждается, что решение по дистанционной работе Верховной рады уже принято, а исключение составят только специалисты, работающие с международными делегациями и участвующие в подготовке к следующим заседаниям.В среду, 24 августа, Украина отмечает День независимости. Ранее был введен запрет на проведение массовых мероприятий в Киеве с 22 по 25 августа.
https://ria.ru/20220819/intervyu-1810861003.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины
17:16 21.08.2022
 
СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа

"Украинская правда": в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа уйти на "удаленку", сообщает украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве.
"Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Украинской правды".
Утверждается, что решение по дистанционной работе Верховной рады уже принято, а исключение составят только специалисты, работающие с международными делегациями и участвующие в подготовке к следующим заседаниям.
В среду, 24 августа, Украина отмечает День независимости. Ранее был введен запрет на проведение массовых мероприятий в Киеве с 22 по 25 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 19:01
Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью Washington Post
 
В миреУкраинаКиевВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала