https://ria.ru/20220821/udalenka-1811133129.html

СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа

СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа - РИА Новости, 21.08.2022

СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа

Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа уйти на "удаленку", сообщает украинское издание "Украинская правда" со РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:16

2022-08-21T17:16

2022-08-21T17:16

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа уйти на "удаленку", сообщает украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве.Утверждается, что решение по дистанционной работе Верховной рады уже принято, а исключение составят только специалисты, работающие с международными делегациями и участвующие в подготовке к следующим заседаниям.В среду, 24 августа, Украина отмечает День независимости. Ранее был введен запрет на проведение массовых мероприятий в Киеве с 22 по 25 августа.

https://ria.ru/20220819/intervyu-1810861003.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины