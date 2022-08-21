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СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа
СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа - РИА Новости, 21.08.2022
СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа
Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа уйти на "удаленку", сообщает украинское издание "Украинская правда" со РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T17:16
2022-08-21T17:16
2022-08-21T17:16
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа уйти на "удаленку", сообщает украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве.Утверждается, что решение по дистанционной работе Верховной рады уже принято, а исключение составят только специалисты, работающие с международными делегациями и участвующие в подготовке к следующим заседаниям.В среду, 24 августа, Украина отмечает День независимости. Ранее был введен запрет на проведение массовых мероприятий в Киеве с 22 по 25 августа.
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в мире, украина, киев, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины
СМИ: в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа
"Украинская правда": в Киеве рекомендовали депутатам работать удаленно с 22 по 26 августа