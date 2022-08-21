https://ria.ru/20220821/uchebniki-1811099291.html

Из России в Донецк доставили 215 тысяч учебников

Из России в Донецк доставили 215 тысяч учебников - РИА Новости, 22.08.2022

Из России в Донецк доставили 215 тысяч учебников

Более 210 тысяч экземпляров учебной литературы поступило из России в Донецкую Народную Республику, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-21T13:06

2022-08-21T13:06

2022-08-22T02:12

виталий хоценко

россия

донецкая народная республика

образование - общество

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Более 210 тысяч экземпляров учебной литературы поступило из России в Донецкую Народную Республику, передаёт корреспондент РИА Новости."Все учебники, все, что пришло, всем этим мы полностью укомплектуем все школы на освобожденных территориях", - сказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.Всего до 1 сентября 2022 года для учебных заведений ДНР в Донбасс планируется поставить 2 513 097 экземпляров учебников. Технически поставки осуществляются по каналам гуманитарной помощи России.

https://ria.ru/20220821/shkoly-1811086660.html

россия

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учебники, доставленные в ДНР из России к новому учебному году В ДНР поступило из России уже 215 тыс учебников, всего до 1 сентября планируется доставить свыше 2 млн книг. Корреспондент РИА Новости о том, как ДНР готовится к учебному году. 2022-08-21T13:06 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виталий хоценко, россия, донецкая народная республика, образование - общество