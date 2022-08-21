https://ria.ru/20220821/uchebniki-1811099291.html
Из России в Донецк доставили 215 тысяч учебников
Из России в Донецк доставили 215 тысяч учебников - РИА Новости, 22.08.2022
Из России в Донецк доставили 215 тысяч учебников
Более 210 тысяч экземпляров учебной литературы поступило из России в Донецкую Народную Республику, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-21T13:06
2022-08-21T13:06
2022-08-22T02:12
виталий хоценко
россия
донецкая народная республика
образование - общество
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Более 210 тысяч экземпляров учебной литературы поступило из России в Донецкую Народную Республику, передаёт корреспондент РИА Новости."Все учебники, все, что пришло, всем этим мы полностью укомплектуем все школы на освобожденных территориях", - сказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.Всего до 1 сентября 2022 года для учебных заведений ДНР в Донбасс планируется поставить 2 513 097 экземпляров учебников. Технически поставки осуществляются по каналам гуманитарной помощи России.
https://ria.ru/20220821/shkoly-1811086660.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Учебники, доставленные в ДНР из России к новому учебному году
В ДНР поступило из России уже 215 тыс учебников, всего до 1 сентября планируется доставить свыше 2 млн книг. Корреспондент РИА Новости о том, как ДНР готовится к учебному году.
2022-08-21T13:06
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виталий хоценко, россия, донецкая народная республика, образование - общество
Виталий Хоценко, Россия, Донецкая Народная Республика, Образование - Общество
13:06 21.08.2022 (обновлено: 02:12 22.08.2022)
Из России в Донецк доставили 215 тысяч учебников
Россия передала ДНР в рамках гуманитарной помощи более 210 тысяч школьных учебников