https://ria.ru/20220821/ubiystvo-1811117364.html

Глава философского факультета МГУ прокомментировал убийство Дарьи Дугиной

Глава философского факультета МГУ прокомментировал убийство Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022

Глава философского факультета МГУ прокомментировал убийство Дарьи Дугиной

Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев назвал случившееся с Дарьей Дугиной подлым убийством, трагедией для семьи девушки и... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:33

2022-08-21T15:33

2022-08-21T15:33

александр дугин

денис пушилин

московская область (подмосковье)

одинцовский район

донецкая народная республика

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

в мире

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев назвал случившееся с Дарьей Дугиной подлым убийством, трагедией для семьи девушки и ударом для факультета, выразив надежду, что обстоятельства взрыва будут выяснены, а виновные – наказаны.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Это подлое убийство нашей аспирантки, выпускницы, моей хорошей знакомой. Я думаю, что это трагедия не только для семьи, Александра Гельевича и Натальи Викторовны, которым я выражаю глубочайшие соболезнования, но и трагедия и удар по нашему факультету, который хорошо помнит Дарью. Она была студенткой кафедры истории зарубежной философии, занималась античной философией, потом собиралась защищать диссертацию и готовила ее, у нее были научные публикации. К сожалению, мы ждали, когда она принесет окончательный текст, но этого теперь уже не произойдет", – сказал РИА Новости Козырев.Глава философского факультета МГУ добавил, что сам ранее выступал на этом фестивале, возвращался с него вечером на машине и поэтому живо представляет себе произошедшее. "Это выдающееся культурное мероприятие, не имеющее никакого отношения к политике, это собрание художников, поэтов, артистов, музыкантов, людей, которым дорога русская культура и ее ценности. Убийство Даши после такого мероприятия накладывает дополнительный тон на всю чудовищность совершенного преступления", – сказал он.Козырев отметил, что с Дарьей Дугиной было приятно и конструктивно сотрудничать. "Это был очень чуткий и понимающий человек, достаточно хороший организатор, и, конечно, она, возможно, именно потому не защитила диссертацию, что очень много занималась общественной деятельностью, публицистикой, была очень активным и самостоятельным человеком, творческим и очень позитивно настроенным, чутким и отзывчивым", – рассказал философ.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://ria.ru/20220821/zapis-1811093184.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html

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одинцовский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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