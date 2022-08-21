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В Совфеде призвали наказать виновных в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
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В Совфеде призвали наказать виновных в убийстве Дарьи Дугиной
В Совфеде призвали наказать виновных в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
В Совфеде призвали наказать виновных в убийстве Дарьи Дугиной
Преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина, должно быть раскрыто, преступники - сурово наказаны, написал в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:56
2022-08-21T12:56
происшествия
александр дугин
денис пушилин
московская область (подмосковье)
одинцовский район
донецкая народная республика
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина, должно быть раскрыто, преступники - сурово наказаны, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Соболезную Александру Дугину, трагически потерявшему любимую дочь! Это кровавое преступление должно быть раскрыто, а преступники - сурово наказаны!", - отметил Карасин.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
https://ria.ru/20220821/zapis-1811093184.html
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Дарья Буймова
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происшествия, александр дугин, денис пушилин, московская область (подмосковье), одинцовский район, донецкая народная республика, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина
Происшествия, Александр Дугин, Денис Пушилин, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Донецкая Народная Республика, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина
12:56 21.08.2022
 
В Совфеде призвали наказать виновных в убийстве Дарьи Дугиной

Сенатор Карасин призвал расследовать убийство Дарьи Дугиной и наказать виновных

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина, должно быть раскрыто, преступники - сурово наказаны, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
12:16
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной
"Соболезную Александру Дугину, трагически потерявшему любимую дочь! Это кровавое преступление должно быть раскрыто, а преступники - сурово наказаны!", - отметил Карасин.
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
12:34
Дугин ехал на автомобиле вслед за погибшей дочерью, рассказал очевидец
 
ПроисшествияАлександр ДугинДенис ПушилинМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районДонецкая Народная РеспубликаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойДарья Дугина
 
 
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