https://ria.ru/20220821/ubiystvo-1811097983.html

В Совфеде призвали наказать виновных в убийстве Дарьи Дугиной

В Совфеде призвали наказать виновных в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022

В Совфеде призвали наказать виновных в убийстве Дарьи Дугиной

Преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина, должно быть раскрыто, преступники - сурово наказаны, написал в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:56

2022-08-21T12:56

2022-08-21T12:56

происшествия

александр дугин

денис пушилин

московская область (подмосковье)

одинцовский район

донецкая народная республика

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина, должно быть раскрыто, преступники - сурово наказаны, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Соболезную Александру Дугину, трагически потерявшему любимую дочь! Это кровавое преступление должно быть раскрыто, а преступники - сурово наказаны!", - отметил Карасин.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://ria.ru/20220821/zapis-1811093184.html

https://ria.ru/20220821/dugin-1811095123.html

московская область (подмосковье)

одинцовский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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