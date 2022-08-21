В Госдуме призвали к бдительности после убийства в Подмосковье
В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после резонансного происшествия с возможным подрывом в Подмосковье автомобиля Дарьи Дугиной, но считают, что оснований для приостановки массовых мероприятий пока нет.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что после произошедшего "надо усилить требования к обеспечению безопасности" массовых мероприятий, но отменять пока не стоит. По его мнению, к событию причастен "фашистский киевский режим" и его "ячейки".
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров также высказался против приостановки общественных мероприятий. По его словам, взрывное устройство могли подложить и "дома, и на парковке". "Мы живём в то время, когда надо быть очень внимательными всем", - сказал он РИА Новости.