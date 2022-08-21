https://ria.ru/20220821/ubiystvo-1811081346.html

В Госдуме призвали к бдительности после убийства в Подмосковье

В Госдуме призвали к бдительности после убийства в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2022

В Госдуме призвали к бдительности после убийства в Подмосковье

В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после резонансного происшествия с возможным подрывом в Подмосковье автомобиля Дарьи Дугиной, но считают, что... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T10:36

2022-08-21T10:36

2022-08-21T10:36

происшествия

александр дугин

денис пушилин

олег морозов

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после резонансного происшествия с возможным подрывом в Подмосковье автомобиля Дарьи Дугиной, но считают, что оснований для приостановки массовых мероприятий пока нет.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что после произошедшего "надо усилить требования к обеспечению безопасности" массовых мероприятий, но отменять пока не стоит. По его мнению, к событию причастен "фашистский киевский режим" и его "ячейки".Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров также высказался против приостановки общественных мероприятий. По его словам, взрывное устройство могли подложить и "дома, и на парковке". "Мы живём в то время, когда надо быть очень внимательными всем", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20220821/ubiystvo-1811071439.html

https://ria.ru/20220821/delo-1811067826.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр дугин, денис пушилин, олег морозов