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В Госдуме призвали к бдительности после убийства в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2022
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В Госдуме призвали к бдительности после убийства в Подмосковье
В Госдуме призвали к бдительности после убийства в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2022
В Госдуме призвали к бдительности после убийства в Подмосковье
В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после резонансного происшествия с возможным подрывом в Подмосковье автомобиля Дарьи Дугиной, но считают, что... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T10:36
2022-08-21T10:36
происшествия
александр дугин
денис пушилин
олег морозов
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после резонансного происшествия с возможным подрывом в Подмосковье автомобиля Дарьи Дугиной, но считают, что оснований для приостановки массовых мероприятий пока нет.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что после произошедшего "надо усилить требования к обеспечению безопасности" массовых мероприятий, но отменять пока не стоит. По его мнению, к событию причастен "фашистский киевский режим" и его "ячейки".Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров также высказался против приостановки общественных мероприятий. По его словам, взрывное устройство могли подложить и "дома, и на парковке". "Мы живём в то время, когда надо быть очень внимательными всем", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20220821/ubiystvo-1811071439.html
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Дарья Буймова
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происшествия, александр дугин, денис пушилин, олег морозов
Происшествия, Александр Дугин, Денис Пушилин, Олег Морозов
10:36 21.08.2022
 
В Госдуме призвали к бдительности после убийства в Подмосковье

В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье

© Следком/TelegramНа месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
© Следком/Telegram
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после резонансного происшествия с возможным подрывом в Подмосковье автомобиля Дарьи Дугиной, но считают, что оснований для приостановки массовых мероприятий пока нет.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
08:34
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что после произошедшего "надо усилить требования к обеспечению безопасности" массовых мероприятий, но отменять пока не стоит. По его мнению, к событию причастен "фашистский киевский режим" и его "ячейки".
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров также высказался против приостановки общественных мероприятий. По его словам, взрывное устройство могли подложить и "дома, и на парковке". "Мы живём в то время, когда надо быть очень внимательными всем", - сказал он РИА Новости.
Работа следователей на месте, где погибла Дарья Дугина
07:43
СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Дугина
 
ПроисшествияАлександр ДугинДенис ПушилинОлег Морозов
 
 
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