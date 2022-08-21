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Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2022
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье
Прокуратура Московской области взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной, возбужденное по статье убийство, совершенное общеопасным способом, сообщается в РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:34
2022-08-21T08:34
2022-08-21T08:49
происшествия
московская область (подмосковье)
toyota corolla
россия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной, возбужденное по статье убийство, совершенное общеопасным способом, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. "е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, 20 августа около 21 часа в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа при движении автомобиля Toyota Land Cruiser произошел его взрыв с последующим возгоранием. В результате девушка 1992 года рождения, находившаяся за рулём автомобиля, погибла.Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области.
https://ria.ru/20220821/delo-1811067826.html
московская область (подмосковье)
россия
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Работа следователей на месте, где погибла Дарья Дугина
Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели Дарьи Дугиной. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом.
2022-08-21T08:34
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), toyota corolla, россия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Toyota Corolla, Россия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
08:34 21.08.2022 (обновлено: 08:49 21.08.2022)
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье
Прокуратура взяла на контроль дело о подрыве автомобиля Дарьи Дугиной в Подмосковье