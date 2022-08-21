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Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2022
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Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2022
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье
Прокуратура Московской области взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной, возбужденное по статье убийство, совершенное общеопасным способом, сообщается в РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:34
2022-08-21T08:49
происшествия
московская область (подмосковье)
toyota corolla
россия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной, возбужденное по статье убийство, совершенное общеопасным способом, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. "е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, 20 августа около 21 часа в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа при движении автомобиля Toyota Land Cruiser произошел его взрыв с последующим возгоранием. В результате девушка 1992 года рождения, находившаяся за рулём автомобиля, погибла.Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области.
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московская область (подмосковье)
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Дарья Буймова
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Работа следователей на месте, где погибла Дарья Дугина
Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели Дарьи Дугиной. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом.
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происшествия, московская область (подмосковье), toyota corolla, россия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Toyota Corolla, Россия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
08:34 21.08.2022 (обновлено: 08:49 21.08.2022)
 
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль дело о подрыве автомобиля Дарьи Дугиной в Подмосковье

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной, возбужденное по статье убийство, совершенное общеопасным способом, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. "е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 20 августа около 21 часа в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа при движении автомобиля Toyota Land Cruiser произошел его взрыв с последующим возгоранием. В результате девушка 1992 года рождения, находившаяся за рулём автомобиля, погибла.
Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области.
Работа следователей на месте, где погибла Дарья Дугина
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Toyota CorollaРоссияДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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