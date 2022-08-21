https://ria.ru/20220821/ubiystvo-1811071439.html

Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2022

Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье

Прокуратура Московской области взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной, возбужденное по статье убийство, совершенное общеопасным способом, сообщается в РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T08:34

2022-08-21T08:34

2022-08-21T08:49

происшествия

московская область (подмосковье)

toyota corolla

россия

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной, возбужденное по статье убийство, совершенное общеопасным способом, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. "е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, 20 августа около 21 часа в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа при движении автомобиля Toyota Land Cruiser произошел его взрыв с последующим возгоранием. В результате девушка 1992 года рождения, находившаяся за рулём автомобиля, погибла.Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области.

https://ria.ru/20220821/delo-1811067826.html

московская область (подмосковье)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте, где погибла Дарья Дугина Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели Дарьи Дугиной. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом. 2022-08-21T08:34 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), toyota corolla, россия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной