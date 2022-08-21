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Siemens Energy удалила пост про "одинокую" турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 21.08.2022
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Siemens Energy удалила пост про "одинокую" турбину для "Северного потока"
Siemens Energy удалила пост про "одинокую" турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 21.08.2022
Siemens Energy удалила пост про "одинокую" турбину для "Северного потока"
Немецкая компания Siemens Energy удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T00:07
2022-08-21T04:06
германия
северный поток
в мире
россия
канада
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Немецкая компания Siemens Energy удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока", и принесла свои извинения.Siemens Energy ранее предложила создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Некоторые пользователи Twitter откликнулись на этот призыв, начав активно предлагать подходящие на их взгляд песни, но нашлись и те, кто остро воспринял шутливый пост, обвинив компанию в его неуместности."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
https://ria.ru/20220819/turbina-1810749577.html
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германия, северный поток, в мире, россия, канада
Германия, Северный поток, В мире, Россия, Канада
00:07 21.08.2022 (обновлено: 04:06 21.08.2022)
 
Siemens Energy удалила пост про "одинокую" турбину для "Северного потока"

Siemens Energy удалила пост про "одинокую" турбину для "Северного потока" и извинилась

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Немецкая компания Siemens Energy удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока", и принесла свои извинения.
Siemens Energy ранее предложила создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Некоторые пользователи Twitter откликнулись на этот призыв, начав активно предлагать подходящие на их взгляд песни, но нашлись и те, кто остро воспринял шутливый пост, обвинив компанию в его неуместности.
"Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения", - пояснила Siemens Energy в Twitter свое решение удалить предыдущий пост.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:01
"Газпром" предложил для турбины песню "Нарушая закон"
 
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