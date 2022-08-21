https://ria.ru/20220821/turbina-1811050735.html

Siemens Energy удалила пост про "одинокую" турбину для "Северного потока"

Siemens Energy удалила пост про "одинокую" турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 21.08.2022

Siemens Energy удалила пост про "одинокую" турбину для "Северного потока"

Немецкая компания Siemens Energy удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T00:07

2022-08-21T00:07

2022-08-21T04:06

германия

северный поток

в мире

россия

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Немецкая компания Siemens Energy удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока", и принесла свои извинения.Siemens Energy ранее предложила создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Некоторые пользователи Twitter откликнулись на этот призыв, начав активно предлагать подходящие на их взгляд песни, но нашлись и те, кто остро воспринял шутливый пост, обвинив компанию в его неуместности."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.

https://ria.ru/20220819/turbina-1810749577.html

германия

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

германия, северный поток, в мире, россия, канада