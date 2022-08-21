https://ria.ru/20220821/tsvety-1811053794.html

Россиянам посоветовали, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября

Россиянам посоветовали, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2022

Россиянам посоветовали, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября

Важный критерий выбора букета для учителя на 1 сентября - не только его красота и стоимость, но и цветы, из которых он состоит. Дело в том, что они могут... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T03:18

2022-08-21T03:18

2022-08-21T03:18

общество

здоровье - общество

день знаний

цветы

гк медси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735283732_0:72:2997:1758_1920x0_80_0_0_bae20c934d87ea3f9a7b52a63f72da50.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Важный критерий выбора букета для учителя на 1 сентября - не только его красота и стоимость, но и цветы, из которых он состоит. Дело в том, что они могут вызвать мгновенную аллергию у любого человека в любом возрасте, рассказывает агентству “Прайм” врач аллерголог-иммунолог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Игнатова.Аллергию вызывают не сами цветы, а иммунная система, которая реагирует на белки пыльцы. Если она “считывает” их как врага, начинают вырабатываться защитные антитела, которые вызывают негативные проявления вроде насморка и отеков слизистой.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, день знаний, цветы, гк медси