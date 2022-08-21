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Россиянам посоветовали, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2022
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Россиянам посоветовали, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября
Россиянам посоветовали, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2022
Россиянам посоветовали, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября
Важный критерий выбора букета для учителя на 1 сентября - не только его красота и стоимость, но и цветы, из которых он состоит. Дело в том, что они могут... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T03:18
2022-08-21T03:18
общество
здоровье - общество
день знаний
цветы
гк медси
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Важный критерий выбора букета для учителя на 1 сентября - не только его красота и стоимость, но и цветы, из которых он состоит. Дело в том, что они могут вызвать мгновенную аллергию у любого человека в любом возрасте, рассказывает агентству “Прайм” врач аллерголог-иммунолог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Игнатова.Аллергию вызывают не сами цветы, а иммунная система, которая реагирует на белки пыльцы. Если она “считывает” их как врага, начинают вырабатываться защитные антитела, которые вызывают негативные проявления вроде насморка и отеков слизистой.
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общество, здоровье - общество, день знаний, цветы, гк медси
Общество, Здоровье - Общество, День знаний, Цветы, ГК МЕДСИ
03:18 21.08.2022
 
Россиянам посоветовали, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября

Врач Игнатова рекомендовала не носить в школу на 1 сентября лилии, хризантемы и маргаритки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Ученики первых классов во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики первых классов во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Важный критерий выбора букета для учителя на 1 сентября - не только его красота и стоимость, но и цветы, из которых он состоит. Дело в том, что они могут вызвать мгновенную аллергию у любого человека в любом возрасте, рассказывает агентству “Прайм” врач аллерголог-иммунолог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Игнатова.
Аллергию вызывают не сами цветы, а иммунная система, которая реагирует на белки пыльцы. Если она “считывает” их как врага, начинают вырабатываться защитные антитела, которые вызывают негативные проявления вроде насморка и отеков слизистой.
“Чтобы уменьшить вероятность аллергии, следует выбирать цветы без аромата. Чем слабее запах, тем меньше пыльцы”, - советует врач. К самым безопасным она относит орхидеи, в которых пыльцы почти нет. Пыльца розы слишком тяжела, чтобы подняться в воздух, так что риски аллергии здесь невысокие. А вот лилии, каллы, хризантемы и маргаритки дарить аллергикам не стоит, как и декоративные злаковые, которые используют для оформления букетов.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоДень знанийЦветыГК МЕДСИ
 
 
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