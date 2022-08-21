https://ria.ru/20220821/traktor-1811127309.html

В приграничном районе Курской области подорвался трактор

В приграничном районе Курской области подорвался трактор - РИА Новости, 21.08.2022

В приграничном районе Курской области подорвался трактор

Трактор подорвался в приграничном Суджанском районе Курской области, предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:44

2022-08-21T16:44

2022-08-21T16:44

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

россия

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Трактор подорвался в приграничном Суджанском районе Курской области, предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт."В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс", - отметил Старовойт.Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.

курская область

суджанский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, суджанский район, россия, роман старовойт