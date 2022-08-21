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В приграничном районе Курской области подорвался трактор - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/traktor-1811127309.html
В приграничном районе Курской области подорвался трактор
В приграничном районе Курской области подорвался трактор - РИА Новости, 21.08.2022
В приграничном районе Курской области подорвался трактор
Трактор подорвался в приграничном Суджанском районе Курской области, предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:44
2022-08-21T16:44
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
россия
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Трактор подорвался в приграничном Суджанском районе Курской области, предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт."В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс", - отметил Старовойт.Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
курская область
суджанский район
россия
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курская область, суджанский район, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Россия, Роман Старовойт
16:44 21.08.2022
 
В приграничном районе Курской области подорвался трактор

В приграничном районе Курской области подорвался трактор, пострадавших нет

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкТрактор в поле
Трактор в поле - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости /
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Трактор в поле. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Трактор подорвался в приграничном Суджанском районе Курской области, предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.
Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс", - отметил Старовойт.
Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районРоссияРоман Старовойт
 
 
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