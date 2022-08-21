https://ria.ru/20220821/traktor-1811127309.html
В приграничном районе Курской области подорвался трактор
В приграничном районе Курской области подорвался трактор - РИА Новости, 21.08.2022
В приграничном районе Курской области подорвался трактор
Трактор подорвался в приграничном Суджанском районе Курской области, предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:44
2022-08-21T16:44
2022-08-21T16:44
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
россия
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791422129_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_f76436efc71b2bfe295ae5885fa5ca7e.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Трактор подорвался в приграничном Суджанском районе Курской области, предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт."В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс", - отметил Старовойт.Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
курская область
суджанский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791422129_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_726bd349d92d6aeb7c67bf1ac1cf908a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджанский район, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Россия, Роман Старовойт
В приграничном районе Курской области подорвался трактор
В приграничном районе Курской области подорвался трактор, пострадавших нет