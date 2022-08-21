14:33 21.08.2022 (обновлено: 14:47 21.08.2022)
Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань
Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань
© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань.
10 августа, 14:06Тайваньский политик уверена, что США планируют войну против Китая
В начале августа визит на Тайвань совершила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.