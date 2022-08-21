https://ria.ru/20220821/tayvan-1811109900.html

Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань

Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань - РИА Новости, 21.08.2022

Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:33

2022-08-21T14:33

2022-08-21T14:47

в мире

индиана

тайвань

сша

нэнси пелоси

китай

тайбэй

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань."Я приземлился в Тайбэе, чтобы начать поездку по вопросам экономического развития на Тайвань и в Южную Корею", - написал Холкомб в Twitter.В начале августа визит на Тайвань совершила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/ssha-1808575480.html

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809617455.html

индиана

тайвань

сша

китай

тайбэй

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индиана, тайвань, сша, нэнси пелоси, китай, тайбэй