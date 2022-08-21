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Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань - РИА Новости, 21.08.2022
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Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань
Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань - РИА Новости, 21.08.2022
Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань
Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:33
2022-08-21T14:47
в мире
индиана
тайвань
сша
нэнси пелоси
китай
тайбэй
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань."Я приземлился в Тайбэе, чтобы начать поездку по вопросам экономического развития на Тайвань и в Южную Корею", - написал Холкомб в Twitter.В начале августа визит на Тайвань совершила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220810/ssha-1808575480.html
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в мире, индиана, тайвань, сша, нэнси пелоси, китай, тайбэй
В мире, Индиана, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Китай, Тайбэй
14:33 21.08.2022 (обновлено: 14:47 21.08.2022)
 
Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань

© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань.
"Я приземлился в Тайбэе, чтобы начать поездку по вопросам экономического развития на Тайвань и в Южную Корею", - написал Холкомб в Twitter.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 14:06
Тайваньский политик уверена, что США планируют войну против Китая
В начале августа визит на Тайвань совершила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 10:47
США повторяют провокации, отправив новую делегацию на Тайвань пишут СМИ
 
В миреИндианаТайваньСШАНэнси ПелосиКитайТайбэй
 
 
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