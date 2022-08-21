https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811104759.html

Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки

Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки - РИА Новости, 21.08.2022

Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили за сутки шесть пунктов управления украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:52

2022-08-21T13:52

2022-08-21T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806612186_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b86938eb40bc1368dab87c8111327d4d.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили за сутки шесть пунктов управления украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220821/sklad-1811100297.html

украина

харьковская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины