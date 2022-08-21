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Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811104759.html
Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки
Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки - РИА Новости, 21.08.2022
Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили за сутки шесть пунктов управления украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:52
2022-08-21T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили за сутки шесть пунктов управления украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах", - говорится в документе.
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харьковская область
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в мире, украина, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
13:52 21.08.2022
 
Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки

Минобороны: российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки

© РИА НовостиВыстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ во время специальной военной операции на Украине
Выстрел из гаубицы Гиацинт батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости
Выстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили за сутки шесть пунктов управления украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах", - говорится в документе.
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