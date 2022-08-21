https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811104759.html
Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки
Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки - РИА Новости, 21.08.2022
Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили за сутки шесть пунктов управления украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:52
2022-08-21T13:52
2022-08-21T13:52
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили за сутки шесть пунктов управления украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220821/sklad-1811100297.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки
Минобороны: российские военные уничтожили шесть украинских пунктов управления за сутки