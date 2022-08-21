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Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811103029.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.08.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:40
2022-08-21T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220821/sklad-1811100297.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
13:40 21.08.2022
 
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 украинских беспилотников

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
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