https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811103029.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.08.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:40
2022-08-21T13:40
2022-08-21T13:40
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 украинских беспилотников
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.