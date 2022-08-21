https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811103029.html

Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.08.2022

Российские силы за время спецоперации уничтожили 1785 беспилотников ВСУ

Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:40

2022-08-21T13:40

2022-08-21T13:40

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220821/sklad-1811100297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия