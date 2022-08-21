https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811101595.html
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов - РИА Новости, 21.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:30
2022-08-21T13:30
2022-08-21T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Также российской ПВО был перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области.
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харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и снаряд "Ольха"