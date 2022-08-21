https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811101595.html

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов - РИА Новости, 21.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:30

2022-08-21T13:30

2022-08-21T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Также российской ПВО был перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области.

https://ria.ru/20220821/sevastopol-1811055421.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область