https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811100522.html

Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки

Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки - РИА Новости, 21.08.2022

Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки

Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также две американские... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:21

2022-08-21T13:21

2022-08-21T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также две американские гаубицы М777, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.Отмечается, что в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.

https://ria.ru/20220821/sklad-1811100297.html

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область