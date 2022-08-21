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Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811100522.html
Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки
Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки - РИА Новости, 21.08.2022
Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки
Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также две американские... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:21
2022-08-21T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также две американские гаубицы М777, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.Отмечается, что в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.
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в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
13:21 21.08.2022 (обновлено: 13:32 21.08.2022)
 
Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки

Минобороны: российские военные уничтожили две американские гаубицы М777 в районе Князевки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащие ВС России в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВС России в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также две американские гаубицы М777, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.
Отмечается, что в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.
Минобороны РФ об уничтожении боеприпасов ВСУ ракетами Калибр в Одесской области
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская область
 
 
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