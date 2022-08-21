https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811100522.html
Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки
Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки - РИА Новости, 21.08.2022
Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки
Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также две американские... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:21
2022-08-21T13:21
2022-08-21T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также две американские гаубицы М777, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.Отмечается, что в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.
https://ria.ru/20220821/sklad-1811100297.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
13:21 21.08.2022 (обновлено: 13:32 21.08.2022)
Российские военные уничтожили две американские гаубицы в районе Князевки
Минобороны: российские военные уничтожили две американские гаубицы М777 в районе Князевки