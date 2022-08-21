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Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин - РИА Новости, 21.08.2022
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Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин
Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин - РИА Новости, 21.08.2022
Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин
Городские службы Москвы пристально следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО, сообщил в своем Telegram-канале мэр... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:53
2022-08-21T13:53
сергей собянин
москва
рязанская область
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы пристально следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Городские службы столицы работают в усиленном режиме. Ведётся мониторинг состояния воздуха. Пристально следим за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО", - говорится в сообщении.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.Собянин отметил, что в Рязанской области сейчас шесть московских вертолётов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
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москва
рязанская область
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сергей собянин, москва, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сергей Собянин, Москва, Рязанская область, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:53 21.08.2022
 
Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: городские службы следят за пожарной безопасностью в парках

© Радио SputnikЛегкая дымка в Москве 21 августа 2022 года
Легкая дымка в Москве 21 августа 2022 года - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Радио Sputnik
Легкая дымка в Москве 21 августа 2022 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы пристально следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Городские службы столицы работают в усиленном режиме. Ведётся мониторинг состояния воздуха. Пристально следим за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО", - говорится в сообщении.
Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
Собянин отметил, что в Рязанской области сейчас шесть московских вертолётов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Сергей СобянинМоскваРязанская областьВладимирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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