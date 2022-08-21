https://ria.ru/20220821/sobyanin-1811104983.html

Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин

Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин - РИА Новости, 21.08.2022

Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин

Городские службы Москвы пристально следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО, сообщил в своем Telegram-канале мэр... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:53

2022-08-21T13:53

2022-08-21T13:53

сергей собянин

москва

рязанская область

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы пристально следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Городские службы столицы работают в усиленном режиме. Ведётся мониторинг состояния воздуха. Пристально следим за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО", - говорится в сообщении.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.Собянин отметил, что в Рязанской области сейчас шесть московских вертолётов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.

https://ria.ru/20220821/vozdukh-1811093734.html

москва

рязанская область

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей собянин, москва, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)