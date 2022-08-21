https://ria.ru/20220821/sobyanin-1811104983.html
Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин
Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин - РИА Новости, 21.08.2022
Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин
Городские службы Москвы пристально следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО, сообщил в своем Telegram-канале мэр... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:53
2022-08-21T13:53
2022-08-21T13:53
сергей собянин
москва
рязанская область
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811073194_0:441:2730:1977_1920x0_80_0_0_761170f10f3b4fc804a62b64f8c20c58.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы пристально следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Городские службы столицы работают в усиленном режиме. Ведётся мониторинг состояния воздуха. Пристально следим за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО", - говорится в сообщении.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.Собянин отметил, что в Рязанской области сейчас шесть московских вертолётов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
https://ria.ru/20220821/vozdukh-1811093734.html
москва
рязанская область
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811073194_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2da7af659fb19695d7fe2fd9a12b6104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сергей Собянин, Москва, Рязанская область, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Городские службы Москвы следят за пожарной безопасностью, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: городские службы следят за пожарной безопасностью в парках