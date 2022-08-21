https://ria.ru/20220821/soboleznovaniya-1811065900.html
Клишас выразил соболезнования философу Дугину в связи с гибелью его дочери
Клишас выразил соболезнования философу Дугину в связи с гибелью его дочери - РИА Новости, 21.08.2022
Клишас выразил соболезнования философу Дугину в связи с гибелью его дочери
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас выразил соболезнования философу Александру Дугину в связи с гибелью его дочери Дарьи. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T06:10
2022-08-21T06:10
2022-08-21T08:34
александр дугин
общество
россия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас выразил соболезнования философу Александру Дугину в связи с гибелью его дочери Дарьи.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при взрыве автомобиля погибла дочь философа Александра Дугина Дарья. К происшествию, по его словам, причастны "террористы украинского режима", а их целью был отец девушки."Александру Дугину глубочайшие соболезнования", - написал Клишас в своем Telegram-канале.Он также призвал привлечь к ответственности и исполнителей, и заказчиков, "где бы они не находились"."То, что удар нанесли по Александру Дугину, говорит о том, что больше всего наши враги боятся духовной составляющей нашей борьбы. Эта борьба - самое главное", - добавил Клишас.
https://ria.ru/20220411/miroporyadok-1782934426.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дугин, общество, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина
Александр Дугин, Общество, Россия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина
06:10 21.08.2022 (обновлено: 08:34 21.08.2022)
Клишас выразил соболезнования философу Дугину в связи с гибелью его дочери
Сенатор Клишас выразил соболезнования философу Дугину в связи с гибелью его дочери