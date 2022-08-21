https://ria.ru/20220821/soboleznovaniya-1811065900.html

Клишас выразил соболезнования философу Дугину в связи с гибелью его дочери

Клишас выразил соболезнования философу Дугину в связи с гибелью его дочери - РИА Новости, 21.08.2022

Клишас выразил соболезнования философу Дугину в связи с гибелью его дочери

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас выразил соболезнования философу Александру Дугину в связи с гибелью его дочери Дарьи. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T06:10

2022-08-21T06:10

2022-08-21T08:34

александр дугин

общество

россия

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас выразил соболезнования философу Александру Дугину в связи с гибелью его дочери Дарьи.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при взрыве автомобиля погибла дочь философа Александра Дугина Дарья. К происшествию, по его словам, причастны "террористы украинского режима", а их целью был отец девушки."Александру Дугину глубочайшие соболезнования", - написал Клишас в своем Telegram-канале.Он также призвал привлечь к ответственности и исполнителей, и заказчиков, "где бы они не находились"."То, что удар нанесли по Александру Дугину, говорит о том, что больше всего наши враги боятся духовной составляющей нашей борьбы. Эта борьба - самое главное", - добавил Клишас.

https://ria.ru/20220411/miroporyadok-1782934426.html

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Максим Горбачев

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