18:10 21.08.2022 (обновлено: 18:22 21.08.2022)
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной
Патриарх выразил соболезнования в связи с гибелью Дугиной: она была ярким журналистом
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖурналистка, политолог Дарья Дугина в студии радио Sputnik
Журналистка, политолог Дарья Дугина в студии радио Sputnik . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с трагической гибелью его дочери, отметив, что она была ярким журналистом, пользовалась уважением у коллег.
"Дарья Александровна была известна в России и за ее пределами как активный общественный деятель, яркий журналист, талантливый научный исследователь. Будучи продолжателем Вашего дела, она, несмотря на юный возраст, сумела добиться значительных успехов на избранном поприще, заслужить признательность и уважение коллег. (…) Милостивый Владыка Неба и земли да упокоит душу новопреставленной рабы Своей Дарьи в селениях праведных и сотворит ей вечную память", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил соболезнования родным и близким политолога и журналиста Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва в автомобиле.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
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