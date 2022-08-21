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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220821/soboleznovanie-1811140182.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с трагической гибелью его дочери,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T18:10
2022-08-21T18:22
религия
александр дугин
владимир легойда
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
дарья дугина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с трагической гибелью его дочери, отметив, что она была ярким журналистом, пользовалась уважением у коллег."Дарья Александровна была известна в России и за ее пределами как активный общественный деятель, яркий журналист, талантливый научный исследователь. Будучи продолжателем Вашего дела, она, несмотря на юный возраст, сумела добиться значительных успехов на избранном поприще, заслужить признательность и уважение коллег. (…) Милостивый Владыка Неба и земли да упокоит душу новопреставленной рабы Своей Дарьи в селениях праведных и сотворит ей вечную память", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил соболезнования родным и близким политолога и журналиста Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва в автомобиле.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
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россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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Подробный комментарий очевидца о пожаре после взрыва машины Дарьи Дугиной
Сосед ближайший к взрыву. Он был на улице через 15 сек после взрыва
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александр дугин, владимир легойда, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), русская православная церковь, дарья дугина
Религия, Александр Дугин, Владимир Легойда, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Русская православная церковь, Дарья Дугина
18:10 21.08.2022 (обновлено: 18:22 21.08.2022)
 
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

Патриарх выразил соболезнования в связи с гибелью Дугиной: она была ярким журналистом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖурналистка, политолог Дарья Дугина в студии радио Sputnik
Журналистка, политолог Дарья Дугина в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Журналистка, политолог Дарья Дугина в студии радио Sputnik . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с трагической гибелью его дочери, отметив, что она была ярким журналистом, пользовалась уважением у коллег.
"Дарья Александровна была известна в России и за ее пределами как активный общественный деятель, яркий журналист, талантливый научный исследователь. Будучи продолжателем Вашего дела, она, несмотря на юный возраст, сумела добиться значительных успехов на избранном поприще, заслужить признательность и уважение коллег. (…) Милостивый Владыка Неба и земли да упокоит душу новопреставленной рабы Своей Дарьи в селениях праведных и сотворит ей вечную память", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил соболезнования родным и близким политолога и журналиста Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва в автомобиле.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дарья Дугина
Вчера, 18:02
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
 
РелигияАлександр ДугинВладимир ЛегойдаРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Русская православная церковьДарья Дугина
 
 
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