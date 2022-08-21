https://ria.ru/20220821/soboleznovanie-1811140182.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с трагической гибелью его дочери,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T18:10

2022-08-21T18:10

2022-08-21T18:22

религия

александр дугин

владимир легойда

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

русская православная церковь

дарья дугина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с трагической гибелью его дочери, отметив, что она была ярким журналистом, пользовалась уважением у коллег."Дарья Александровна была известна в России и за ее пределами как активный общественный деятель, яркий журналист, талантливый научный исследователь. Будучи продолжателем Вашего дела, она, несмотря на юный возраст, сумела добиться значительных успехов на избранном поприще, заслужить признательность и уважение коллег. (…) Милостивый Владыка Неба и земли да упокоит душу новопреставленной рабы Своей Дарьи в селениях праведных и сотворит ей вечную память", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил соболезнования родным и близким политолога и журналиста Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва в автомобиле.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подробный комментарий очевидца о пожаре после взрыва машины Дарьи Дугиной Сосед ближайший к взрыву. Он был на улице через 15 сек после взрыва 2022-08-21T18:10 true PT2M43S

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Наталья Макарова

александр дугин, владимир легойда, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), русская православная церковь, дарья дугина