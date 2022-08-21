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Российские силы уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/sklad-1811100297.html
Российские силы уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой
Российские силы уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой - РИА Новости, 21.08.2022
Российские силы уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой
ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:17
2022-08-21T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства", — сказали в ведомстве.Кроме того, ударом оперативно-тактической авиации ВКС в районе Гуляй Поля Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны. Там хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220821/raketa-1811085505.html
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Минобороны РФ об уничтожении боеприпасов ВСУ ракетами "Калибр" в Одесской области
Главное из нового брифинга Минобороны России: ВС РФ ракетами "Калибр" уничтожили склад боеприпасов в Одесской области, где были ракеты к американским РСЗО HIMARS. В Николаевской и Херсонской областях ВСУ потеряли более 100 человек и 7 единиц бронетехники в результате ударов ВС РФ. Российские войска уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
13:17 21.08.2022 (обновлено: 15:03 21.08.2022)
 
Российские силы уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой

Минобороны: российские силы уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства", — сказали в ведомстве.
Кроме того, ударом оперативно-тактической авиации ВКС в районе Гуляй Поля Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны. Там хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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