https://ria.ru/20220821/shoygu-1811080147.html

Россию практически невозможно изолировать, заявил Шойгу

Россию практически невозможно изолировать, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.08.2022

Россию практически невозможно изолировать, заявил Шойгу

Добиться изоляции России практически невозможно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T10:29

2022-08-21T10:29

2022-08-21T12:52

безопасность

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Добиться изоляции России практически невозможно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Постоянные громогласные заявления об "изоляции России" - это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, - практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".По словам министра, "многие" надеялись на то, что специальная военная операция каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые будут участвовать в форуме "Армия-2022", который прошел на прошлой неделе, а также на количество делегаций и на объёме закупок российского оружия.По его словам, аналогичным образом уже "оставили в прошлом" грузинские события 2008 года.Министр уточнил, что в форуме 2022 года участвовали более полутора тысяч предприятий, а на Армейские международные игры приехали команды из 37 стран. Сами игры проходят в 12 странах.

https://ria.ru/20220821/shoygu-1811097114.html

https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810937117.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, форум "армия-2022"