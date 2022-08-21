https://ria.ru/20220821/shoygu-1811080147.html
Россию практически невозможно изолировать, заявил Шойгу
Россию практически невозможно изолировать, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.08.2022
Россию практически невозможно изолировать, заявил Шойгу
Добиться изоляции России практически невозможно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T10:29
2022-08-21T10:29
2022-08-21T12:52
безопасность
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Добиться изоляции России практически невозможно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Постоянные громогласные заявления об "изоляции России" - это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, - практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".По словам министра, "многие" надеялись на то, что специальная военная операция каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые будут участвовать в форуме "Армия-2022", который прошел на прошлой неделе, а также на количество делегаций и на объёме закупок российского оружия.По его словам, аналогичным образом уже "оставили в прошлом" грузинские события 2008 года.Министр уточнил, что в форуме 2022 года участвовали более полутора тысяч предприятий, а на Армейские международные игры приехали команды из 37 стран. Сами игры проходят в 12 странах.
https://ria.ru/20220821/shoygu-1811097114.html
https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810937117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, форум "армия-2022"
Безопасность, Форум "Армия-2022"
10:29 21.08.2022 (обновлено: 12:52 21.08.2022)
Россию практически невозможно изолировать, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: на друзей России не повлияло мощнейшее давление со всех сторон
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Добиться изоляции России практически невозможно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Постоянные громогласные заявления об "изоляции России" - это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, - практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24"
.
По словам министра, "многие" надеялись на то, что специальная военная операция каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые будут участвовать в форуме "Армия-2022", который прошел на прошлой неделе, а также на количество делегаций и на объёме закупок российского оружия.
"Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон вперемешку с русофобией. Мы точно знаем, что наше дело правое, мы защищаем народ Донбасса, над которыми издевались восемь лет. Погибли тысячи мирных граждан, дети. Всё это как-то так стараются оставить в прошлом", - рассказал Шойгу.
По его словам, аналогичным образом уже "оставили в прошлом" грузинские события 2008 года.
Министр уточнил, что в форуме 2022 года участвовали более полутора тысяч предприятий, а на Армейские международные игры приехали команды из 37 стран. Сами игры проходят в 12 странах.