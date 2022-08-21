Шольц рассказал, как долго планирует оставаться на посту канцлера Германии
Шольц рассказал о желании остаться на посту канцлера Германии на еще один срок
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Получить еще один мандат было бы неплохо, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос, как долго он хотел бы оставаться на своем посту.
"Если бы я сейчас подсчитал - вступление в должность и сколько лет мне исполнится, если я буду работать еще очень-очень долго, я думаю, что есть основания для скромности… Но я хочу позаботиться о том, что мы решим стоящие перед нами задачи, которые сейчас очень-очень сложны, и сделаем это настолько хорошо и добьемся такого прогресса для нашей страны, что я получу еще один мандат. Это было бы неплохо", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с согражданами в рамках дня открытых дверей в воскресенье.
Задавший вопрос мужчина также попросил канцлера уточнить, не считает ли Шольц необходимым введение ограничений на срок нахождения на посту канцлера.
"Должен ли быть предел? Я думаю, это то, что должны решить избиратели. Имеет также значение, живете ли вы в стране, где глава правительства избирается напрямую, как во Франции или в США, или это парламентская система, где вы избираете парламент, а он затем приводит главу правительства и само правительство к власти. И если этот путь был пройден, да еще в Германии с традицией пропорционального представительства, где представлены много партий, в отличие от многих других стран, где их только две,… то я думаю, что в этом нет необходимости", - пояснил канцлер.
День открытых дверей в министерствах и ведомствах Германии состоялся в субботу и воскресенье, 20-21 августа. Ранее мероприятие проводилось ежегодно, однако из-за пандемии в предыдущий раз оно состоялось в 2019 году. Для Шольца и его правительства оно прошло впервые. В эти дни все желающие могли заглянуть в закулисье министерств и других официальных ведомств ФРГ, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры. В воскресенье в рамках дня открытых дверей можно было прогуляться по ведомству канцлера в Берлине и задать вопрос Шольцу на личной встрече с ним.
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