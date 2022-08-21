https://ria.ru/20220821/sholts-1811175582.html

Шольц рассказал, как долго планирует оставаться на посту канцлера Германии

Шольц рассказал, как долго планирует оставаться на посту канцлера Германии - РИА Новости, 21.08.2022

Шольц рассказал, как долго планирует оставаться на посту канцлера Германии

Получить еще один мандат было бы неплохо, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос, как долго он хотел бы оставаться на своем посту. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T23:37

2022-08-21T23:37

2022-08-21T23:37

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Получить еще один мандат было бы неплохо, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос, как долго он хотел бы оставаться на своем посту.Задавший вопрос мужчина также попросил канцлера уточнить, не считает ли Шольц необходимым введение ограничений на срок нахождения на посту канцлера."Должен ли быть предел? Я думаю, это то, что должны решить избиратели. Имеет также значение, живете ли вы в стране, где глава правительства избирается напрямую, как во Франции или в США, или это парламентская система, где вы избираете парламент, а он затем приводит главу правительства и само правительство к власти. И если этот путь был пройден, да еще в Германии с традицией пропорционального представительства, где представлены много партий, в отличие от многих других стран, где их только две,… то я думаю, что в этом нет необходимости", - пояснил канцлер.День открытых дверей в министерствах и ведомствах Германии состоялся в субботу и воскресенье, 20-21 августа. Ранее мероприятие проводилось ежегодно, однако из-за пандемии в предыдущий раз оно состоялось в 2019 году. Для Шольца и его правительства оно прошло впервые. В эти дни все желающие могли заглянуть в закулисье министерств и других официальных ведомств ФРГ, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры. В воскресенье в рамках дня открытых дверей можно было прогуляться по ведомству канцлера в Берлине и задать вопрос Шольцу на личной встрече с ним.

https://ria.ru/20220821/sholts-1811148183.html

германия

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в мире, германия, олаф шольц