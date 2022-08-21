https://ria.ru/20220821/sholts-1811148183.html
Шольц считает себя богатым человеком
Шольц считает себя богатым человеком - РИА Новости, 21.08.2022
Шольц считает себя богатым человеком
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает себя богатым человеком. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:05
2022-08-21T19:05
2022-08-21T19:05
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает себя богатым человеком."Ты богат?" - задал вопрос маленький мальчик в ходе общения канцлера с гражданами в рамках дня открытых дверей."Зная, сколько зарабатывает большинство граждан, можно только ответить "да", - сказал с улыбкой канцлер.День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для Шольца и его правительства оно проходит впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие могут заглянуть в закулисье министерств и других официальных ведомств ФРГ, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.
https://radiosputnik.ria.ru/20220821/sholts-1811146836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Шольц считает себя богатым человеком
Канцлер Шольц: зная, сколько зарабатывает большинство граждан, можно сказать, что я богат
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает себя богатым человеком.
"Ты богат?" - задал вопрос маленький мальчик в ходе общения канцлера с гражданами в рамках дня открытых дверей.
"Зная, сколько зарабатывает большинство граждан, можно только ответить "да", - сказал с улыбкой канцлер.
День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для Шольца
и его правительства оно проходит впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие могут заглянуть в закулисье министерств и других официальных ведомств ФРГ
, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.