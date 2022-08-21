https://ria.ru/20220821/sholts-1811148183.html

Шольц считает себя богатым человеком

Шольц считает себя богатым человеком - РИА Новости, 21.08.2022

Шольц считает себя богатым человеком

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает себя богатым человеком. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T19:05

2022-08-21T19:05

2022-08-21T19:05

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает себя богатым человеком."Ты богат?" - задал вопрос маленький мальчик в ходе общения канцлера с гражданами в рамках дня открытых дверей."Зная, сколько зарабатывает большинство граждан, можно только ответить "да", - сказал с улыбкой канцлер.День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для Шольца и его правительства оно проходит впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие могут заглянуть в закулисье министерств и других официальных ведомств ФРГ, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/sholts-1811146836.html

германия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, олаф шольц