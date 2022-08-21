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Шольц рассказал, как часто принимает душ - РИА Новости, 21.08.2022
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Шольц рассказал, как часто принимает душ
Шольц рассказал, как часто принимает душ - РИА Новости, 21.08.2022
Шольц рассказал, как часто принимает душ
В день открытых дверей в ведомстве канцлера Германии граждане захотели узнать, как часто Олаф Шольц принимает душ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T17:56
2022-08-21T23:36
в мире
олаф шольц
роберт хабек
баден-вюртемберг
германия
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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. В день открытых дверей в ведомстве канцлера Германии граждане захотели узнать, как часто Олаф Шольц принимает душ, передает корреспондент РИА Новости.Глава кабинета министров в ответ подчеркнул, что моется каждый день.День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для канцлера Олафа Шольца и его правительства оно состоялось впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие смогли заглянуть в закулисье официальных немецких ведомств, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зеленые") в рамках экономии электроэнергии и газа предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой. Также министр экономики Роберт Хабек предложил использовать специальные экономные лейки для душа. Сам он признавался, что в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа".
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в мире, олаф шольц, роберт хабек, баден-вюртемберг, германия
В мире, Олаф Шольц, Роберт Хабек, Баден-Вюртемберг, Германия
17:56 21.08.2022 (обновлено: 23:36 21.08.2022)
 
Шольц рассказал, как часто принимает душ

Канцлер Германии рассказал согражданам, что принимает душ каждый день

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. В день открытых дверей в ведомстве канцлера Германии граждане захотели узнать, как часто Олаф Шольц принимает душ, передает корреспондент РИА Новости.

"Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?" — задала вопрос девушка, вызвав хохот присутствующих.

Глава кабинета министров в ответ подчеркнул, что моется каждый день.
День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для канцлера Олафа Шольца и его правительства оно состоялось впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие смогли заглянуть в закулисье официальных немецких ведомств, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зеленые") в рамках экономии электроэнергии и газа предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой. Также министр экономики Роберт Хабек предложил использовать специальные экономные лейки для душа. Сам он признавался, что в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа".
Канцлер Германии Олаф Шольц на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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В миреОлаф ШольцРоберт ХабекБаден-ВюртембергГермания
 
 
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