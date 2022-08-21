https://ria.ru/20220821/sholts-1811137086.html

Шольц рассказал, как часто принимает душ

Шольц рассказал, как часто принимает душ - РИА Новости, 21.08.2022

Шольц рассказал, как часто принимает душ

В день открытых дверей в ведомстве канцлера Германии граждане захотели узнать, как часто Олаф Шольц принимает душ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:56

2022-08-21T17:56

2022-08-21T23:36

в мире

олаф шольц

роберт хабек

баден-вюртемберг

германия

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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. В день открытых дверей в ведомстве канцлера Германии граждане захотели узнать, как часто Олаф Шольц принимает душ, передает корреспондент РИА Новости.Глава кабинета министров в ответ подчеркнул, что моется каждый день.День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для канцлера Олафа Шольца и его правительства оно состоялось впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие смогли заглянуть в закулисье официальных немецких ведомств, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зеленые") в рамках экономии электроэнергии и газа предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой. Также министр экономики Роберт Хабек предложил использовать специальные экономные лейки для душа. Сам он признавался, что в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа".

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/sholts-1811134402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олаф шольц, роберт хабек, баден-вюртемберг, германия