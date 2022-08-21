17:56 21.08.2022 (обновлено: 23:36 21.08.2022)
Шольц рассказал, как часто принимает душ
Канцлер Германии рассказал согражданам, что принимает душ каждый день
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. В день открытых дверей в ведомстве канцлера Германии граждане захотели узнать, как часто Олаф Шольц принимает душ, передает корреспондент РИА Новости.
"Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?" — задала вопрос девушка, вызвав хохот присутствующих.
Глава кабинета министров в ответ подчеркнул, что моется каждый день.
День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для канцлера Олафа Шольца и его правительства оно состоялось впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие смогли заглянуть в закулисье официальных немецких ведомств, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зеленые") в рамках экономии электроэнергии и газа предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой. Также министр экономики Роберт Хабек предложил использовать специальные экономные лейки для душа. Сам он признавался, что в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа".