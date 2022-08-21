https://ria.ru/20220821/sholts-1811126963.html

Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии

Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии - РИА Новости, 21.08.2022

Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии

Две девушки устроили провокацию на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:52

2022-08-21T16:52

2022-08-21T17:40

в мире

олаф шольц

германия

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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Две девушки устроили провокацию на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что мероприятие проходило в саду на территории его ведомства в Берлине. Несмотря на то что охрана проверяла вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок с канцлером, неприятностей избежать не удалось.Под видом желающих сфотографироваться к Шольцу вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охранники отреагировали моментально: окружили активисток плотным кольцом и вывели их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.

https://ria.ru/20220818/sholts-1810439446.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олаф шольц, германия