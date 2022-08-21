Рейтинг@Mail.ru
Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/sholts-1811126963.html
Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии
Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии - РИА Новости, 21.08.2022
Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии
Две девушки устроили провокацию на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:52
2022-08-21T17:40
в мире
олаф шольц
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811127734_0:231:3005:1921_1920x0_80_0_0_9112914df1e94c21e5530798f93f2136.jpg
БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Две девушки устроили провокацию на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что мероприятие проходило в саду на территории его ведомства в Берлине. Несмотря на то что охрана проверяла вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок с канцлером, неприятностей избежать не удалось.Под видом желающих сфотографироваться к Шольцу вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охранники отреагировали моментально: окружили активисток плотным кольцом и вывели их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
https://ria.ru/20220818/sholts-1810439446.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811127734_339:21:3013:2027_1920x0_80_0_0_f18e972bd4daa2bff08cc98074d51c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, германия
В мире, Олаф Шольц, Германия
16:52 21.08.2022 (обновлено: 17:40 21.08.2022)
 
Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии

Две активистки обнажили грудь перед канцлером Германии Шольцем на фотосессии с ним

© AFP 2022 / Jens SchlueterАктивистки обнажились на фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине
Активистки обнажились на фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / Jens Schlueter
Активистки обнажились на фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Две девушки устроили провокацию на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что мероприятие проходило в саду на территории его ведомства в Берлине. Несмотря на то что охрана проверяла вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок с канцлером, неприятностей избежать не удалось.
Под видом желающих сфотографироваться к Шольцу вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охранники отреагировали моментально: окружили активисток плотным кольцом и вывели их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 13:11
"Остается плакать": немцы послали сигнал освистанному во время речи Шольцу
 
В миреОлаф ШольцГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала