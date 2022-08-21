https://ria.ru/20220821/sholts-1811126963.html
Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии
Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии - РИА Новости, 21.08.2022
Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии
Две девушки устроили провокацию на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:52
2022-08-21T16:52
2022-08-21T17:40
в мире
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Две девушки устроили провокацию на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что мероприятие проходило в саду на территории его ведомства в Берлине. Несмотря на то что охрана проверяла вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок с канцлером, неприятностей избежать не удалось.Под видом желающих сфотографироваться к Шольцу вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охранники отреагировали моментально: окружили активисток плотным кольцом и вывели их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
https://ria.ru/20220818/sholts-1810439446.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, германия
В мире, Олаф Шольц, Германия
16:52 21.08.2022 (обновлено: 17:40 21.08.2022)
Активистки обнажили грудь перед канцлером Германии во время фотосессии
Две активистки обнажили грудь перед канцлером Германии Шольцем на фотосессии с ним
БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Две девушки устроили провокацию на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что мероприятие проходило в саду на территории его ведомства в Берлине. Несмотря на то что охрана проверяла вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок с канцлером, неприятностей избежать не удалось.
Под видом желающих сфотографироваться к Шольцу вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охранники отреагировали моментально: окружили активисток плотным кольцом и вывели их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.