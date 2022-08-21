https://ria.ru/20220821/sholts-1811084072.html

Рейтинг Шольца упал до рекордно низких отметок, показал опрос

Рейтинг Шольца упал до рекордно низких отметок, показал опрос - РИА Новости, 21.08.2022

Рейтинг Шольца упал до рекордно низких отметок, показал опрос

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал до рекордно низких отметок, его работой недовольны 62% опрошенных граждан, а удовлетворена лишь четверть, следует из РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:07

2022-08-21T11:07

2022-08-21T11:07

в мире

олаф шольц

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал до рекордно низких отметок, его работой недовольны 62% опрошенных граждан, а удовлетворена лишь четверть, следует из опроса, проведённого в период с 15 по 19 августа текущего года институтом исследования общественного мнения (INSA) для газеты Bild am Sonntag.По данным издания, с тех пор, как Шольц перешел на работу в канцелярию, рейтинги его популярности, его правительства и его партии СДПГ падают."В настоящее время только 25% граждан удовлетворены работой Шольца на посту канцлера, а 62% недовольны - это отрицательный рекорд за все время его пребывания на посту", - отмечает газета.Уточняется, что на прямых выборах федерального канцлера Шольц сейчас занял бы только третье место. Согласно опросу, 25% в настоящий момент на этот пост выбрали бы федерального министра экономики Роберта Хабека от партии "Зелёных", 19% - лидера ХДС Фридриха Мерца и только 18% - Шольца.Популярность правительственной коалиции "Светофор" (СДПГ, СвДП, "Зелёные") также падает: согласно опросу, лишь 27% довольны правительством, 65% недовольны.Что касается рейтинга СДПГ, ее популярность после выборов в Бундестаг опустилась с первого места на третье - сейчас за неё проголосовали бы 19% избирателей, таким образом, партия уступила бы ХДС/ХСС (28%) и "Зеленым" (21 %).Опрос для Bild am Sonntag провел институт исследования общественного мнения (INSA), в нем приняли участие 1427 респондентов в период с 15 по 19 августа текущего года. Максимальная погрешность составляет +/- 2,8 процентных пункта. Опрошенным задавали вопрос: Если бы в ближайшее воскресенье состоялись федеральные выборы, как бы вы проголосовали?

https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810660627.html

https://ria.ru/20220821/revnost-1811051144.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, германия, фридрих мерц, хдс/хсс