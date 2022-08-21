Рейтинг@Mail.ru
СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/shkoly-1811086660.html
СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР
СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР
Следственный комитет России фиксирует данные об оборудовании украинскими силовиками опорных пунктов, казарм и складов с боеприпасами в школах в Белицком,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:30
2022-08-21T11:30
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следственный комитет России фиксирует данные об оборудовании украинскими силовиками опорных пунктов, казарм и складов с боеприпасами в школах в Белицком, Новодмитровке, Константиновке, Николаеве ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СК России фиксируют данные о том, что на территории ряда школ в Белицком, Новодмитровке, Константиновке, Николаеве украинские националисты оборудовали опорные пункт, казармы и склады боеприпасов, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы", - говорится в сообщении.В СК также рассказали о минировании украинскими войсками моста через реку Ингул в Воскресенском Николаевской области. Ранее об этом также заявлял начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, украинские боевики планируют взорвать мост и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские ВС в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктурыУточняется, что Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку указанным фактам.
https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810883868.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
11:30 21.08.2022
 
СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР

СК фиксирует данные об оборудовании украинскими силовиками опорных пунктов в школах ДНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следственный комитет России фиксирует данные об оборудовании украинскими силовиками опорных пунктов, казарм и складов с боеприпасами в школах в Белицком, Новодмитровке, Константиновке, Николаеве ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России фиксируют данные о том, что на территории ряда школ в Белицком, Новодмитровке, Константиновке, Николаеве украинские националисты оборудовали опорные пункт, казармы и склады боеприпасов, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы", - говорится в сообщении.
В СК также рассказали о минировании украинскими войсками моста через реку Ингул в Воскресенском Николаевской области. Ранее об этом также заявлял начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, украинские боевики планируют взорвать мост и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские ВС в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры
Уточняется, что Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку указанным фактам.
Восстановительные работы в здании школы в Волновахе
19 августа, 21:37Специальная военная операция на Украине
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала