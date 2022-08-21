https://ria.ru/20220821/shkoly-1811086660.html
СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР
СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР
Следственный комитет России фиксирует данные об оборудовании украинскими силовиками опорных пунктов, казарм и складов с боеприпасами в школах в Белицком,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:30
2022-08-21T11:30
2022-08-21T11:30
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следственный комитет России фиксирует данные об оборудовании украинскими силовиками опорных пунктов, казарм и складов с боеприпасами в школах в Белицком, Новодмитровке, Константиновке, Николаеве ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СК России фиксируют данные о том, что на территории ряда школ в Белицком, Новодмитровке, Константиновке, Николаеве украинские националисты оборудовали опорные пункт, казармы и склады боеприпасов, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы", - говорится в сообщении.В СК также рассказали о минировании украинскими войсками моста через реку Ингул в Воскресенском Николаевской области. Ранее об этом также заявлял начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, украинские боевики планируют взорвать мост и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские ВС в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктурыУточняется, что Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку указанным фактам.
https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810883868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР
СК фиксирует данные об оборудовании украинскими силовиками опорных пунктов в школах ДНР