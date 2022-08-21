https://ria.ru/20220821/shkoly-1811086660.html

СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР

СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР - РИА Новости, 21.08.2022

СК фиксирует данные о размещении пунктов ВСУ в школах ДНР

Следственный комитет России фиксирует данные об оборудовании украинскими силовиками опорных пунктов, казарм и складов с боеприпасами в школах в Белицком,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:30

2022-08-21T11:30

2022-08-21T11:30

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следственный комитет России фиксирует данные об оборудовании украинскими силовиками опорных пунктов, казарм и складов с боеприпасами в школах в Белицком, Новодмитровке, Константиновке, Николаеве ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СК России фиксируют данные о том, что на территории ряда школ в Белицком, Новодмитровке, Константиновке, Николаеве украинские националисты оборудовали опорные пункт, казармы и склады боеприпасов, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы", - говорится в сообщении.В СК также рассказали о минировании украинскими войсками моста через реку Ингул в Воскресенском Николаевской области. Ранее об этом также заявлял начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, украинские боевики планируют взорвать мост и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские ВС в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктурыУточняется, что Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку указанным фактам.

https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810883868.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины