https://ria.ru/20220821/sevastopol-1811174362.html
В Севастополе вновь сработали системы ПВО
В Севастополе вновь сработали системы ПВО - РИА Новости, 21.08.2022
В Севастополе вновь сработали системы ПВО
Системы ПВО снова сработали в Севастополе, отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:24
2022-08-21T23:24
2022-08-21T23:24
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
бельбек
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Системы ПВО снова сработали в Севастополе, отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого в воскресенье сообщалось, что противовоздушная оборона отработала по объектам на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории.При этом губернатор подчеркнул, что в некоторых пабликах пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги - звучит сирена."Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это "внутренний" сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации", - подчеркнул губернатор.
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происшествия, севастополь, бельбек, евпатория, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Бельбек, Евпатория, Безопасность
В Севастополе вновь сработали системы ПВО
Власти Севастополя сообщили о срабатывании систем ПВО в районе мыса Херсонес и в Казачке