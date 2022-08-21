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В Севастополе вновь сработали системы ПВО - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Севастополе вновь сработали системы ПВО
В Севастополе вновь сработали системы ПВО - РИА Новости, 21.08.2022
В Севастополе вновь сработали системы ПВО
Системы ПВО снова сработали в Севастополе, отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:24
2022-08-21T23:24
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
бельбек
евпатория
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Системы ПВО снова сработали в Севастополе, отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого в воскресенье сообщалось, что противовоздушная оборона отработала по объектам на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории.При этом губернатор подчеркнул, что в некоторых пабликах пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги - звучит сирена."Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это "внутренний" сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации", - подчеркнул губернатор.
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происшествия, севастополь, бельбек, евпатория, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Бельбек, Евпатория, Безопасность
23:24 21.08.2022
 
В Севастополе вновь сработали системы ПВО

Власти Севастополя сообщили о срабатывании систем ПВО в районе мыса Херсонес и в Казачке

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Системы ПВО снова сработали в Севастополе, отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
До этого в воскресенье сообщалось, что противовоздушная оборона отработала по объектам на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории.
"Прошу сохранять спокойствие. Системы ПВО отработали в Казачке и в районе Мыса Херсонес", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
При этом губернатор подчеркнул, что в некоторых пабликах пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги - звучит сирена.
"Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это "внутренний" сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольБельбекЕвпаторияБезопасность
 
 
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