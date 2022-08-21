https://ria.ru/20220821/sevastopol-1811174362.html

В Севастополе вновь сработали системы ПВО

В Севастополе вновь сработали системы ПВО - РИА Новости, 21.08.2022

В Севастополе вновь сработали системы ПВО

Системы ПВО снова сработали в Севастополе, отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T23:24

2022-08-21T23:24

2022-08-21T23:24

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

бельбек

евпатория

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Системы ПВО снова сработали в Севастополе, отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого в воскресенье сообщалось, что противовоздушная оборона отработала по объектам на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории.При этом губернатор подчеркнул, что в некоторых пабликах пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги - звучит сирена."Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это "внутренний" сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220821/krym-1811117813.html

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происшествия, севастополь, бельбек, евпатория, безопасность