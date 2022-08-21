https://ria.ru/20220821/sevastopol-1811055421.html

В Севастополе третий день подряд сработали системы ПВО

В Севастополе третий день подряд сработали системы ПВО - РИА Новости, 21.08.2022

В Севастополе третий день подряд сработали системы ПВО

В Севастополе третий день подряд сработали системы противовоздушной обороны. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T01:22

2022-08-21T01:22

2022-08-21T01:22

севастополь

пво

украина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Севастополе третий день подряд сработали системы противовоздушной обороны.Утром в субботу, 20 августа, атаковавший штаб Черноморского флота беспилотник был сбит силами ПВО, упал на кровлю и загорелся. Жертв нет, повреждения незначительные, сообщили власти.Вечером в пятницу, 19 августа, в Севастополе сработало ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены.Поздно вечером в четверг, 18 августа, системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек под Севастополем.Уничтоженные украинские беспилотникиРоссийские военные за время специальной военной операции уничтожили свыше 1700 украинских беспилотников, следует из сводки министерства обороны, распространенной на прошлой неделе.Отмечается, что также уничтожены почти 4,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, 4844 единицы специальной военной автомобильной техники."Угрозы" КиеваОн назвал транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, "незаконной" и заявил о большом военном значении переправы.Ранее в Киеве уне раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в беседе с Guardian, что киевский режим планирует разрушить Крымский мостВ Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.Удары по приграничным российским территориямУкраинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1811047925.html

https://ria.ru/20220820/ataka-1811022632.html

https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810948996.html

севастополь

украина

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севастополь, пво, украина