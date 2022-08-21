https://ria.ru/20220821/serbiya-1811125134.html

Власти Сербии будут добиваться компромисса с Приштиной, заявил Вучич

Власти Сербии будут добиваться компромисса с Приштиной, заявил Вучич - РИА Новости, 21.08.2022

Власти Сербии будут добиваться компромисса с Приштиной, заявил Вучич

Руководство Сербии будет в ближайшие 10 дней добиваться компромисса с косовоалбанскими властями в Приштине, заявил президент Сербии Александр Вучич в... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:28

2022-08-21T16:28

2022-08-21T16:29

в мире

жозеп боррель

мирослав лайчак

приштина

косово

сербия

евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Руководство Сербии будет в ближайшие 10 дней добиваться компромисса с косовоалбанскими властями в Приштине, заявил президент Сербии Александр Вучич в воскресенье после встречи с лидерами косовских сербов из-за планов Приштины с 1 сентября ввести запрет на въезд с сербскими документами и начать перерегистрацию выданных Белградом автомобильных номеров.В минувший четверг состоялись переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенного Косово в Брюсселе. Во встрече наряду с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем участвовали спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. Боррель по итогам раунда диалога заявил, что Вучич и Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11.00 (12.00 мск) в правительственном комплексе "Палата Сербия". На встречу позваны все политические и институциональные представители косовских сербов, руководство партии "Сербский список", главы муниципалитетов, начальники округов, директоры больниц. По словам Вучича косовская делегация на переговорах отвергла все предложения.По его словам, представители косовских сербов могут выйти из всех структур самопровозглашенной республики в случае, если "притеснения не прекратятся".Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220821/kosovo-1811115312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, жозеп боррель, мирослав лайчак, приштина, косово, сербия, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии