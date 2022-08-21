16:28 21.08.2022 (обновлено: 16:29 21.08.2022)
Власти Сербии будут добиваться компромисса с Приштиной, заявил Вучич
Вучич: власти Сербии в ближайшие десять дней будут добиваться компромисса с Приштиной
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Руководство Сербии будет в ближайшие 10 дней добиваться компромисса с косовоалбанскими властями в Приштине, заявил президент Сербии Александр Вучич в воскресенье после встречи с лидерами косовских сербов из-за планов Приштины с 1 сентября ввести запрет на въезд с сербскими документами и начать перерегистрацию выданных Белградом автомобильных номеров.
В минувший четверг состоялись переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенного Косово в Брюсселе. Во встрече наряду с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем участвовали спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. Боррель по итогам раунда диалога заявил, что Вучич и Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.
Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11.00 (12.00 мск) в правительственном комплексе "Палата Сербия". На встречу позваны все политические и институциональные представители косовских сербов, руководство партии "Сербский список", главы муниципалитетов, начальники округов, директоры больниц. По словам Вучича косовская делегация на переговорах отвергла все предложения.
"Будем старательно искать компромисс в ближайшие 10 дней и надеюсь, нам это удастся", - заявил сербский лидер в обращении.
По его словам, представители косовских сербов могут выйти из всех структур самопровозглашенной республики в случае, если "притеснения не прекратятся".
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.