Рейтинг@Mail.ru
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/sbu-1811087584.html
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым - РИА Новости, 21.08.2022
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым
Глава управления Службы Безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым, заявил советник главы МВД Украины Антон... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:35
2022-08-21T11:35
в мире
кировоградская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811086825_0:127:1016:698_1920x0_80_0_0_0abb778360d51dfb1dd2ce1979c62e7c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава управления Службы Безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."Глава УСБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Утверждается, что тело Наконечного обнаружила его супруга в собственной квартире. Геращенко ссылается на местных депутатов, по информации которых, основная версия случившегося - самоубийство.
кировоградская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811086825_0:32:1016:793_1920x0_80_0_0_a7bf5acb4b6be874d6a95ce791963f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кировоградская область, украина
В мире, Кировоградская область, Украина
11:35 21.08.2022
 
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым

Главу управления СБУ по Кировоградской области Наконечного нашли мертвым

© Фото : Pravda Gerashchenko/TelegramГлава СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный
Глава СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : Pravda Gerashchenko/Telegram
Глава СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава управления Службы Безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Глава УСБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.
Утверждается, что тело Наконечного обнаружила его супруга в собственной квартире. Геращенко ссылается на местных депутатов, по информации которых, основная версия случившегося - самоубийство.
 
В миреКировоградская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала