https://ria.ru/20220821/sbu-1811087584.html

Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым

Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым - РИА Новости, 21.08.2022

Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым

Глава управления Службы Безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым, заявил советник главы МВД Украины Антон... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:35

2022-08-21T11:35

2022-08-21T11:35

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава управления Службы Безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."Глава УСБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Утверждается, что тело Наконечного обнаружила его супруга в собственной квартире. Геращенко ссылается на местных депутатов, по информации которых, основная версия случившегося - самоубийство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кировоградская область, украина