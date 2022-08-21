https://ria.ru/20220821/sbu-1811087584.html
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым - РИА Новости, 21.08.2022
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым
Глава управления Службы Безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым, заявил советник главы МВД Украины Антон... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:35
2022-08-21T11:35
2022-08-21T11:35
в мире
кировоградская область
украина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава управления Службы Безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."Глава УСБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Утверждается, что тело Наконечного обнаружила его супруга в собственной квартире. Геращенко ссылается на местных депутатов, по информации которых, основная версия случившегося - самоубийство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина
В мире, Кировоградская область, Украина
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым
Главу управления СБУ по Кировоградской области Наконечного нашли мертвым