15:43 21.08.2022 (обновлено: 15:46 21.08.2022)
В Германии призвали к честной оценке эффекта от антироссийских санкций
Немецкий депутат Пельманн назвал заявления об эффективности санкций против России абсурдом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии, и потребовал от правительства честного подсчета эффекта от них, сообщает немецкое информагентство dpa.
Отмечается, что Пельманн получил ответ от федерального министерства экономики ФРГ на свой запрос, в котором говорится, что введенные из-за спецоперации санкции против России "эффективны", и в этом году экономический спад в России может составить до 15%. Депутат подверг такую оценку сомнениям, указывает агентство.
"Для правительства Германии продолжать утверждать, что санкции больше навредят России, чем нам, абсурдно", - заявил Пельманн dpa.
Депутат добавил, что президент России Владимир Путин почти не пострадал, а вот Германия, и в особенности восток страны - очень. "Нам нужен честный подсчет эффекта от санкций", - отметил Пельманн, добавив, что разрушение частных хозяйств Германии и ее производства Украине не поможет.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Так, Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в самой Европе и США. В ответе министерства экономики ФРГ отмечается, что санкционные меры направлены в адрес конкретных людей, санкции ослабляют финансовые возможности российского государства, военный потенциал России и ее промышленную базу "в долгосрочной перспективе".
"Санкции, введенные ЕС и его партнерами, намеренно разработаны таким образом, чтобы их воздействие ударило по России значительно сильнее, чем по ЕС", - говорится в ответе депутату Левых. Также правительство признает, что в силу экономических взаимосвязей существует эффект и для государств, которые ввели санкционные меры.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
20 августа, 05:46Во Франции удивились способности России противостоять санкциям