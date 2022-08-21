https://ria.ru/20220821/sanktsii-1811117944.html

В Германии призвали к честной оценке эффекта от антироссийских санкций

В Германии призвали к честной оценке эффекта от антироссийских санкций - РИА Новости, 21.08.2022

В Германии призвали к честной оценке эффекта от антироссийских санкций

Депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии, и потребовал от правительства честного... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:43

2022-08-21T15:43

2022-08-21T15:46

россия

евросоюз

украина

германия

владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии, и потребовал от правительства честного подсчета эффекта от них, сообщает немецкое информагентство dpa.Отмечается, что Пельманн получил ответ от федерального министерства экономики ФРГ на свой запрос, в котором говорится, что введенные из-за спецоперации санкции против России "эффективны", и в этом году экономический спад в России может составить до 15%. Депутат подверг такую оценку сомнениям, указывает агентство.Депутат добавил, что президент России Владимир Путин почти не пострадал, а вот Германия, и в особенности восток страны - очень. "Нам нужен честный подсчет эффекта от санкций", - отметил Пельманн, добавив, что разрушение частных хозяйств Германии и ее производства Украине не поможет.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Так, Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в самой Европе и США. В ответе министерства экономики ФРГ отмечается, что санкционные меры направлены в адрес конкретных людей, санкции ослабляют финансовые возможности российского государства, военный потенциал России и ее промышленную базу "в долгосрочной перспективе"."Санкции, введенные ЕС и его партнерами, намеренно разработаны таким образом, чтобы их воздействие ударило по России значительно сильнее, чем по ЕС", - говорится в ответе депутату Левых. Также правительство признает, что в силу экономических взаимосвязей существует эффект и для государств, которые ввели санкционные меры.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810905691.html

россия

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, украина, германия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии, экономика, сша