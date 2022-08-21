https://ria.ru/20220821/rubl-1811052634.html

Эксперт рассказал, кто подставит подножку рублю

Эксперт рассказал, кто подставит подножку рублю - РИА Новости, 21.08.2022

Эксперт рассказал, кто подставит подножку рублю

Давят на рубль сейчас сразу несколько факторов: постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты за границу и возвращение на российский РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T01:16

2022-08-21T01:16

2022-08-21T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Давят на рубль сейчас сразу несколько факторов: постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты за границу и возвращение на российский рынок резидентов из дружественных стран, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.Однако, невзирая на масштабное давление, с начала августа курс рубля к доллару сохраняется в узком диапазоне без значительных движений вверх или вниз. Лишь в последние дни российская валюта начала немного слабеть из-за спада цен на сырьевые товары.

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, россия