Эксперт рассказал, кто подставит подножку рублю
Эксперт Бабин: на курс рубля давят восстановление импорта и смягчение валютных ограничений
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Давят на рубль сейчас сразу несколько факторов: постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты за границу и возвращение на российский рынок резидентов из дружественных стран, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
Однако, невзирая на масштабное давление, с начала августа курс рубля к доллару сохраняется в узком диапазоне без значительных движений вверх или вниз. Лишь в последние дни российская валюта начала немного слабеть из-за спада цен на сырьевые товары.
“Данная тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него. Если эта ситуация продолжит ухудшаться, сырьевые цены способны испытать сильный провал и длительное время находиться на более низких уровнях”, - указал он. В этом случае курс рубля может значительно снизиться.