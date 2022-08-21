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Эксперт рассказал, кто подставит подножку рублю - РИА Новости, 21.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Эксперт рассказал, кто подставит подножку рублю
Эксперт рассказал, кто подставит подножку рублю - РИА Новости, 21.08.2022
Эксперт рассказал, кто подставит подножку рублю
Давят на рубль сейчас сразу несколько факторов: постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты за границу и возвращение на российский РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T01:16
2022-08-21T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Давят на рубль сейчас сразу несколько факторов: постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты за границу и возвращение на российский рынок резидентов из дружественных стран, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.Однако, невзирая на масштабное давление, с начала августа курс рубля к доллару сохраняется в узком диапазоне без значительных движений вверх или вниз. Лишь в последние дни российская валюта начала немного слабеть из-за спада цен на сырьевые товары.
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экономика, рубль, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Рубль, Россия
01:16 21.08.2022
 
Эксперт рассказал, кто подставит подножку рублю

Эксперт Бабин: на курс рубля давят восстановление импорта и смягчение валютных ограничений

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Давят на рубль сейчас сразу несколько факторов: постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты за границу и возвращение на российский рынок резидентов из дружественных стран, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
Однако, невзирая на масштабное давление, с начала августа курс рубля к доллару сохраняется в узком диапазоне без значительных движений вверх или вниз. Лишь в последние дни российская валюта начала немного слабеть из-за спада цен на сырьевые товары.
“Данная тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него. Если эта ситуация продолжит ухудшаться, сырьевые цены способны испытать сильный провал и длительное время находиться на более низких уровнях”, - указал он. В этом случае курс рубля может значительно снизиться.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльРоссия
 
 
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