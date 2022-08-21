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Пушилин передал формированию "Каскад" уникальные комплексы РСЗО "Чебурашка" - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/rszo-1811080026.html
Пушилин передал формированию "Каскад" уникальные комплексы РСЗО "Чебурашка"
Пушилин передал формированию "Каскад" уникальные комплексы РСЗО "Чебурашка" - РИА Новости, 21.08.2022
Пушилин передал формированию "Каскад" уникальные комплексы РСЗО "Чебурашка"
Глава ДНР Денис Пушилин передал оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад" два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО "Чебурашка", произведённых в РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T10:28
2022-08-21T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин передал оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад" два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО "Чебурашка", произведённых в Донбассе. Предыдущие образцы успешно участвовали при штурме Мариуполя и других населенных пунктов."Данные установки хорошо себя зарекомендовали, они присутствуют на фронте и сегодня передаются, это очередная партия, для наших подразделений ОБТФ "Каскад", — отметил он.Производством "Чебурашек" занимается корпорация "Алмаз", чья деятельность ранее практически не освещалась из-за высокого уровня секретности производимых работ. "Уникальное местное производство, здесь основной задачей ставилась оперативность, а также, непосредственно, импортозамещение. По сути мы не используем никаких деталей иностранного производства", — сказал глава республики.По его словам, у противника есть такие системы, но "с более низкой эффективностью".
https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html
донецкая народная республика
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353
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Пушилин рассказывает о комплексах РСЗО "Чебурашка", произведенных в Донбассе
Пушилин сообщил РИА Новости, что передал оперативно-боевому формированию "Каскад" два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО "Чебурашка", произведённых в Донбассе
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
10:28 21.08.2022 (обновлено: 11:20 21.08.2022)
 
Пушилин передал формированию "Каскад" уникальные комплексы РСЗО "Чебурашка"

Пушилин передал ОБТФ "Каскад" два комплекса РСЗО "Чебурашка", произведенные в Донбассе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин передал оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад" два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО "Чебурашка", произведённых в Донбассе. Предыдущие образцы успешно участвовали при штурме Мариуполя и других населенных пунктов.
"Данные установки хорошо себя зарекомендовали, они присутствуют на фронте и сегодня передаются, это очередная партия, для наших подразделений ОБТФ "Каскад", — отметил он.
Производством "Чебурашек" занимается корпорация "Алмаз", чья деятельность ранее практически не освещалась из-за высокого уровня секретности производимых работ.
"Уникальное местное производство, здесь основной задачей ставилась оперативность, а также, непосредственно, импортозамещение. По сути мы не используем никаких деталей иностранного производства", — сказал глава республики.
По его словам, у противника есть такие системы, но "с более низкой эффективностью".
Военнослужащий разведгруппы ВС России, работающий на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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