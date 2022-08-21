https://ria.ru/20220821/rszo-1811080026.html

Пушилин передал формированию "Каскад" уникальные комплексы РСЗО "Чебурашка"

Пушилин передал формированию "Каскад" уникальные комплексы РСЗО "Чебурашка" - РИА Новости, 21.08.2022

Пушилин передал формированию "Каскад" уникальные комплексы РСЗО "Чебурашка"

Глава ДНР Денис Пушилин передал оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад" два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО "Чебурашка", произведённых в РИА Новости, 21.08.2022

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2022-08-21T10:28

2022-08-21T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин передал оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад" два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО "Чебурашка", произведённых в Донбассе. Предыдущие образцы успешно участвовали при штурме Мариуполя и других населенных пунктов."Данные установки хорошо себя зарекомендовали, они присутствуют на фронте и сегодня передаются, это очередная партия, для наших подразделений ОБТФ "Каскад", — отметил он.Производством "Чебурашек" занимается корпорация "Алмаз", чья деятельность ранее практически не освещалась из-за высокого уровня секретности производимых работ. "Уникальное местное производство, здесь основной задачей ставилась оперативность, а также, непосредственно, импортозамещение. По сути мы не используем никаких деталей иностранного производства", — сказал глава республики.По его словам, у противника есть такие системы, но "с более низкой эффективностью".

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html

донецкая народная республика

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Пушилин рассказывает о комплексах РСЗО "Чебурашка", произведенных в Донбассе Пушилин сообщил РИА Новости, что передал оперативно-боевому формированию "Каскад" два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО "Чебурашка", произведённых в Донбассе 2022-08-21T10:28 true PT3M06S

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин