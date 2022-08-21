https://ria.ru/20220821/rakety-1811064409.html

СМИ: Япония планирует увеличить количество крылатых ракет

СМИ: Япония планирует увеличить количество крылатых ракет - РИА Новости, 21.08.2022

СМИ: Япония планирует увеличить количество крылатых ракет

Правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении сил самообороны страны, до тысячи на фоне... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T05:35

2022-08-21T05:35

2022-08-21T06:57

в мире

япония

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ТОКИО, 21 авг – РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении сил самообороны страны, до тысячи на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на источники в военных кругах.Согласно данным собеседников агентства, предполагается усовершенствовать ракеты Type 12 компании Mitsubishi Heavy Industries типа "земля-корабль" и довести их дальность полета с нескольких сотен километров до тысячи километров, что позволит ракетам в случае угрозы поражать цели на прибрежных районах Китая и в КНДР.Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220815/yaponiya-1809633605.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония