05:35 21.08.2022 (обновлено: 06:57 21.08.2022)
СМИ: Япония планирует увеличить количество крылатых ракет
Yomiuri: Япония может принять на вооружение тысячу крылатых ракет большой дальности
© AP Photo / Eugene HoshikoЯпония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 21 авг – РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении сил самообороны страны, до тысячи на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на источники в военных кругах.
"Выяснилось, что правительство рассматривает возможность обладания примерно 1 тысячей крылатых ракет большой дальности. С учетом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю. Целью является сокращение "разрыва" в числе стоящих на вооружении ракет с Китаем, который обладает большим числом баллистических ракет", - отмечает издание.
Согласно данным собеседников агентства, предполагается усовершенствовать ракеты Type 12 компании Mitsubishi Heavy Industries типа "земля-корабль" и довести их дальность полета с нескольких сотен километров до тысячи километров, что позволит ракетам в случае угрозы поражать цели на прибрежных районах Китая и в КНДР.
Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.
Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.
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