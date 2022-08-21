https://ria.ru/20220821/pushkov-1811053902.html

Пушков осадил испугавшегося зимы мэра Лондона

Пушков осадил испугавшегося зимы мэра Лондона - РИА Новости, 21.08.2022

Пушков осадил испугавшегося зимы мэра Лондона

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания мэра Лондона Садика Хана о том, что этой зимой миллионы британцев не смогут себе позволить ни отопление, ни РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T00:58

2022-08-21T00:58

2022-08-21T03:43

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания мэра Лондона Садика Хана о том, что этой зимой миллионы британцев не смогут себе позволить ни отопление, ни еду.Как ранее заявил лондонский градоначальник, "ничего подобного мы еще не видели". "Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого", - предупредил он.По словам Пушкова, угрожающая Британии зима – не "фатальное явление природы", а "сознательный выбор" ее правящих кругов."Они отказались предоставить гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные санкции, которые, как выясняется, бьют по Европе сильнее, чем по России. Мэру Лондона надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привел многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды", - написал сенатор в своем Telegram-канале.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В августе стало известно, что инфляция в стране достигла рекордной отметки в 10,1 процента. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.

https://ria.ru/20220819/britaniya-1810678085.html

https://ria.ru/20220820/kandidat-1811034599.html

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в мире, лондон, россия, украина, нато, алексей пушков, садик хан