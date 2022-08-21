https://ria.ru/20220821/punkt-1811100412.html

ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в районе Цукурино

ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в районе Цукурино - РИА Новости, 21.08.2022

ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в районе Цукурино

Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также пункт временной... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:19

2022-08-21T13:19

2022-08-21T13:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

правый сектор

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также пункт временной дислокации боевиков запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой Народной Республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Отмечается, что также в районе Цукурино в ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"*.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), правый сектор, донецкая народная республика, в мире