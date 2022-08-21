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ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в районе Цукурино
ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в районе Цукурино - РИА Новости, 21.08.2022
ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в районе Цукурино
Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также пункт временной... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:19
2022-08-21T13:19
2022-08-21T13:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
правый сектор
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также пункт временной дислокации боевиков запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой Народной Республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Отмечается, что также в районе Цукурино в ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"*.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), правый сектор, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Правый сектор, Донецкая Народная Республика, В мире
13:19 21.08.2022 (обновлено: 13:33 21.08.2022)
ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в районе Цукурино
Минобороны: ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в районе Цукурино