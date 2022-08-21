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СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 21.08.2022
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СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 21.08.2022
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины
Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в понедельник двум судам с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:59
2022-08-21T23:59
украина
черноморск
египет
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ООН, 21 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в понедельник двум судам с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ."Центр санкционировал движение двух торговых судов, перевозящих в общей сложности 30,8 тысячи тонн зерна с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.Судам разрешено отплыть 22 августа. Речь идет о судне MV Great Arsenal с 25 500 тонн пшеницы, которое пойдет из Черноморска в Египет. Корабль MV Maranta 5,3 тысячи тонн кукурузы отправится в Грецию из этого же порта.
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украина, черноморск, египет
Украина, Черноморск, Египет
23:59 21.08.2022
 
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины

Координационный центр разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины 22 августа

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в понедельник двум судам с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.
"Центр санкционировал движение двух торговых судов, перевозящих в общей сложности 30,8 тысячи тонн зерна с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Вчера, 18:18
На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины
Судам разрешено отплыть 22 августа. Речь идет о судне MV Great Arsenal с 25 500 тонн пшеницы, которое пойдет из Черноморска в Египет. Корабль MV Maranta 5,3 тысячи тонн кукурузы отправится в Грецию из этого же порта.
 
УкраинаЧерноморскЕгипет
 
 
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