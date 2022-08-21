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СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 21.08.2022
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины
Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в понедельник двум судам с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:59
2022-08-21T23:59
2022-08-21T23:59
украина
черноморск
египет
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ООН, 21 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в понедельник двум судам с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ."Центр санкционировал движение двух торговых судов, перевозящих в общей сложности 30,8 тысячи тонн зерна с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.Судам разрешено отплыть 22 августа. Речь идет о судне MV Great Arsenal с 25 500 тонн пшеницы, которое пойдет из Черноморска в Египет. Корабль MV Maranta 5,3 тысячи тонн кукурузы отправится в Грецию из этого же порта.
https://ria.ru/20220820/produkty-1811009337.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черноморск, египет
Украина, Черноморск, Египет
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины
Координационный центр разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины 22 августа