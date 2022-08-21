https://ria.ru/20220821/prodovolstvie-1811177343.html

СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины

СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 21.08.2022

СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием с Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в понедельник двум судам с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T23:59

2022-08-21T23:59

2022-08-21T23:59

украина

черноморск

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806988992_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d0d10abd39d5414e5b5737008bda0c08.jpg

ООН, 21 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в понедельник двум судам с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ."Центр санкционировал движение двух торговых судов, перевозящих в общей сложности 30,8 тысячи тонн зерна с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.Судам разрешено отплыть 22 августа. Речь идет о судне MV Great Arsenal с 25 500 тонн пшеницы, которое пойдет из Черноморска в Египет. Корабль MV Maranta 5,3 тысячи тонн кукурузы отправится в Грецию из этого же порта.

https://ria.ru/20220820/produkty-1811009337.html

украина

черноморск

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, черноморск, египет