23:17 21.08.2022 (обновлено: 23:40 21.08.2022)
Власти Рязанской области пообещали усилить группировку по тушению пожаров
Врио губернатора Рязанской области Малков пообещал усилить группировку по тушению пожаров
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС тушит лесной пожар в Рязанской области
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в Рязанской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Группировку по тушению пожаров в Рязанской области усилят, заявил врио губернатора региона Павел Малков.
Чиновник в своем Telegram-канале подчеркнул, что пожарные рассчитывают ночью существенно продвинуться в защите населенных пунктов.
"К сожалению, ночью не может работать авиация, поэтому, конечно, ситуация может усложниться в случае ухудшения погодных условий и усиления ветра. Мы продолжаем работать, завтра будет произведено дополнительное усиление группировки, прибывает достаточно большое количество сил", — рассказал врио губернатора.
В Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревня Ольгино, также власти объявили эвакуацию в поселке Голованово.
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Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.
Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.