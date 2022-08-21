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Власти Рязанской области пообещали усилить группировку по тушению пожаров - РИА Новости, 21.08.2022
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Власти Рязанской области пообещали усилить группировку по тушению пожаров
Власти Рязанской области пообещали усилить группировку по тушению пожаров - РИА Новости, 21.08.2022
Власти Рязанской области пообещали усилить группировку по тушению пожаров
Группировку по тушению пожаров в Рязанской области усилят, заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:17
2022-08-21T23:40
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
павел малков
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Группировку по тушению пожаров в Рязанской области усилят, заявил врио губернатора региона Павел Малков.Чиновник в своем Telegram-канале подчеркнул, что пожарные рассчитывают ночью существенно продвинуться в защите населенных пунктов.В Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревня Ольгино, также власти объявили эвакуацию в поселке Голованово.Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.
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Кадры тушения пожаров в Рязанской области
Кадры тушения пожаров в Рязанской области
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков, россия
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Павел Малков, Россия
23:17 21.08.2022 (обновлено: 23:40 21.08.2022)
 
Власти Рязанской области пообещали усилить группировку по тушению пожаров

Врио губернатора Рязанской области Малков пообещал усилить группировку по тушению пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС тушит лесной пожар в Рязанской области
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Группировку по тушению пожаров в Рязанской области усилят, заявил врио губернатора региона Павел Малков.
Чиновник в своем Telegram-канале подчеркнул, что пожарные рассчитывают ночью существенно продвинуться в защите населенных пунктов.

"К сожалению, ночью не может работать авиация, поэтому, конечно, ситуация может усложниться в случае ухудшения погодных условий и усиления ветра. Мы продолжаем работать, завтра будет произведено дополнительное усиление группировки, прибывает достаточно большое количество сил", — рассказал врио губернатора.

В Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревня Ольгино, также власти объявили эвакуацию в поселке Голованово.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.
Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииПавел МалковРоссия
 
 
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