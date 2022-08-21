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Эвакуацию из рязанского поселка Деулино отменили - РИА Новости, 21.08.2022
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Эвакуацию из рязанского поселка Деулино отменили
Эвакуацию из рязанского поселка Деулино отменили - РИА Новости, 21.08.2022
Эвакуацию из рязанского поселка Деулино отменили
Частичную эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области отменили, сообщила РИА Новости представитель областного правительства. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T17:15
2022-08-21T18:36
происшествия
павел малков
природные пожары в россии
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанский район
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Частичную эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области отменили, сообщила РИА Новости представитель областного правительства."Эвакуация в Деулино отменена, сбили огонь", — сказала собеседница.Она отметила, что в Ольгино все же провели необходимые мероприятия. "Там постоянно проживают два человека и около 20 дачников. Дачники уехали домой, местных разместили", — пояснила собеседница.В пресс-службе МЧС России добавили, что глава Рязанского района решил ограничить доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых тушат лесные пожары.В министерстве также отметили, что борьбу с возгораниями осложняют жаркая погода и ветер с порывами до 12 м/с.Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.
https://ria.ru/20220820/pozhary-1811045692.html
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Кадры тушения пожаров в Рязанской области
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происшествия, павел малков, природные пожары в россии, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанский район, россия
Происшествия, Павел Малков, Природные пожары в России, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рязанский район, Россия
17:15 21.08.2022 (обновлено: 18:36 21.08.2022)
 
Эвакуацию из рязанского поселка Деулино отменили

Эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области отменили, пожарные справились с огнем

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области
Дым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Частичную эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области отменили, сообщила РИА Новости представитель областного правительства.
"Эвакуация в Деулино отменена, сбили огонь", — сказала собеседница.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 22:46
Самолеты ВКС сбросили на пожары в Рязанской области 126 тонн воды
Она отметила, что в Ольгино все же провели необходимые мероприятия. "Там постоянно проживают два человека и около 20 дачников. Дачники уехали домой, местных разместили", — пояснила собеседница.
В пресс-службе МЧС России добавили, что глава Рязанского района решил ограничить доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых тушат лесные пожары.

"На месте работают сводные отряды города Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей. Только от города Москвы привлечено к тушению шесть вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники", — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве также отметили, что борьбу с возгораниями осложняют жаркая погода и ветер с порывами до 12 м/с.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 22:50
В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу
Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.
Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.
 
ПроисшествияПавел МалковПриродные пожары в РоссииРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанский районРоссия
 
 
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