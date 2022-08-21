https://ria.ru/20220821/pozhary-1811132966.html

Эвакуацию из рязанского поселка Деулино отменили

Эвакуацию из рязанского поселка Деулино отменили - РИА Новости, 21.08.2022

Эвакуацию из рязанского поселка Деулино отменили

Частичную эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области отменили, сообщила РИА Новости представитель областного правительства. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:15

2022-08-21T17:15

2022-08-21T18:36

происшествия

павел малков

природные пожары в россии

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанский район

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Частичную эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области отменили, сообщила РИА Новости представитель областного правительства."Эвакуация в Деулино отменена, сбили огонь", — сказала собеседница.Она отметила, что в Ольгино все же провели необходимые мероприятия. "Там постоянно проживают два человека и около 20 дачников. Дачники уехали домой, местных разместили", — пояснила собеседница.В пресс-службе МЧС России добавили, что глава Рязанского района решил ограничить доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых тушат лесные пожары.В министерстве также отметили, что борьбу с возгораниями осложняют жаркая погода и ветер с порывами до 12 м/с.Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.

https://ria.ru/20220820/pozhary-1811045692.html

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810892142.html

рязанская область

рязанский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожаров в Рязанской области Кадры тушения пожаров в Рязанской области 2022-08-21T17:15 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, павел малков, природные пожары в россии, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанский район, россия