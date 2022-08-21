17:15 21.08.2022 (обновлено: 18:36 21.08.2022)
Эвакуацию из рязанского поселка Деулино отменили
Эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области отменили, пожарные справились с огнем
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области
Дым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Частичную эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области отменили, сообщила РИА Новости представитель областного правительства.
"Эвакуация в Деулино отменена, сбили огонь", — сказала собеседница.
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Она отметила, что в Ольгино все же провели необходимые мероприятия. "Там постоянно проживают два человека и около 20 дачников. Дачники уехали домой, местных разместили", — пояснила собеседница.
В пресс-службе МЧС России добавили, что глава Рязанского района решил ограничить доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых тушат лесные пожары.
"На месте работают сводные отряды города Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей. Только от города Москвы привлечено к тушению шесть вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники", — говорится в заявлении ведомства.
В министерстве также отметили, что борьбу с возгораниями осложняют жаркая погода и ветер с порывами до 12 м/с.
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Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.
Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.