Рейтинг@Mail.ru
Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/pozhary-1811109220.html
Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов
Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов - РИА Новости, 21.08.2022
Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов
Семь самолетов и десять вертолетов задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, совершено свыше 450 вылетов, во время которых сброшено более 3,5 тысячи... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:31
2022-08-21T15:27
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
ил-76
бе-200
павел малков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811031316_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_8be9b2ed64ec38022b86d87e1cd5af09.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Семь самолетов и десять вертолетов задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, совершено свыше 450 вылетов, во время которых сброшено более 3,5 тысячи тонн воды, сообщил врио губернатора Павел Малков."Обстановка сложная. Общая площадь, пройденная пожаром, составляет около 8,6 тысячи гектаров. Площадь активного горения остается в прежних размерах", — говорится в записи в его Telegram-канале.По словам чиновника, сохраняются неблагоприятные погодные условия — жара, сильный ветер. Дождей при этом в ближайшие дни не ожидается.Малков отметил, что на тушение самого крупного пожара, вблизи поселка Деулино, стянуты беспрецедентные ресурсы из Москвы и других регионов."Работают семь тяжелых самолетов (пять Ил-76 и два Бе-200), десять вертолетов. Уже совершено свыше 450 вылетов, на горящий лес сброшено более 3,5 тысячи тонн воды. Продолжают прибывать дополнительные силы, к вечеру на ликвидации огня будут задействованы почти 900 человек", — подчеркнул врио губернатора.Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области зарегистрированы пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.
https://ria.ru/20220821/pozhar-1811079571.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811031316_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_56ea3158eb3e866e339838af66d85e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, ил-76, бе-200, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Ил-76, Бе-200, Павел Малков
14:31 21.08.2022 (обновлено: 15:27 21.08.2022)
 
Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов

Врио главы Рязанской области Малков: пожары тушат семь самолетов и десять вертолетов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВертолет МЧС России принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
Вертолет МЧС России принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вертолет МЧС России принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Семь самолетов и десять вертолетов задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, совершено свыше 450 вылетов, во время которых сброшено более 3,5 тысячи тонн воды, сообщил врио губернатора Павел Малков.
"Обстановка сложная. Общая площадь, пройденная пожаром, составляет около 8,6 тысячи гектаров. Площадь активного горения остается в прежних размерах", — говорится в записи в его Telegram-канале.
По словам чиновника, сохраняются неблагоприятные погодные условия — жара, сильный ветер. Дождей при этом в ближайшие дни не ожидается.
Малков отметил, что на тушение самого крупного пожара, вблизи поселка Деулино, стянуты беспрецедентные ресурсы из Москвы и других регионов.
"Работают семь тяжелых самолетов (пять Ил-76 и два Бе-200), десять вертолетов. Уже совершено свыше 450 вылетов, на горящий лес сброшено более 3,5 тысячи тонн воды. Продолжают прибывать дополнительные силы, к вечеру на ликвидации огня будут задействованы почти 900 человек", — подчеркнул врио губернатора.
Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области зарегистрированы пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
10:21
Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииИл-76Бе-200Павел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала