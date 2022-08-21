https://ria.ru/20220821/pozhary-1811109220.html

Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов

Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов - РИА Новости, 21.08.2022

Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов

Семь самолетов и десять вертолетов задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, совершено свыше 450 вылетов, во время которых сброшено более 3,5 тысячи... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:31

2022-08-21T14:31

2022-08-21T15:27

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

ил-76

бе-200

павел малков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Семь самолетов и десять вертолетов задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, совершено свыше 450 вылетов, во время которых сброшено более 3,5 тысячи тонн воды, сообщил врио губернатора Павел Малков."Обстановка сложная. Общая площадь, пройденная пожаром, составляет около 8,6 тысячи гектаров. Площадь активного горения остается в прежних размерах", — говорится в записи в его Telegram-канале.По словам чиновника, сохраняются неблагоприятные погодные условия — жара, сильный ветер. Дождей при этом в ближайшие дни не ожидается.Малков отметил, что на тушение самого крупного пожара, вблизи поселка Деулино, стянуты беспрецедентные ресурсы из Москвы и других регионов."Работают семь тяжелых самолетов (пять Ил-76 и два Бе-200), десять вертолетов. Уже совершено свыше 450 вылетов, на горящий лес сброшено более 3,5 тысячи тонн воды. Продолжают прибывать дополнительные силы, к вечеру на ликвидации огня будут задействованы почти 900 человек", — подчеркнул врио губернатора.Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области зарегистрированы пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.

https://ria.ru/20220821/pozhar-1811079571.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, ил-76, бе-200, павел малков