14:31 21.08.2022 (обновлено: 15:27 21.08.2022)
Пожары в Рязанской области тушат семь самолетов и десять вертолетов
Врио главы Рязанской области Малков: пожары тушат семь самолетов и десять вертолетов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВертолет МЧС России принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
Вертолет МЧС России принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Семь самолетов и десять вертолетов задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, совершено свыше 450 вылетов, во время которых сброшено более 3,5 тысячи тонн воды, сообщил врио губернатора Павел Малков.
"Обстановка сложная. Общая площадь, пройденная пожаром, составляет около 8,6 тысячи гектаров. Площадь активного горения остается в прежних размерах", — говорится в записи в его Telegram-канале.
По словам чиновника, сохраняются неблагоприятные погодные условия — жара, сильный ветер. Дождей при этом в ближайшие дни не ожидается.
Малков отметил, что на тушение самого крупного пожара, вблизи поселка Деулино, стянуты беспрецедентные ресурсы из Москвы и других регионов.
"Работают семь тяжелых самолетов (пять Ил-76 и два Бе-200), десять вертолетов. Уже совершено свыше 450 вылетов, на горящий лес сброшено более 3,5 тысячи тонн воды. Продолжают прибывать дополнительные силы, к вечеру на ликвидации огня будут задействованы почти 900 человек", — подчеркнул врио губернатора.
Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области зарегистрированы пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.