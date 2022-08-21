https://ria.ru/20220821/pozhary-1811098186.html

Власти рассказали о ситуации с пожарами в Якутии

Власти рассказали о ситуации с пожарами в Якутии - РИА Новости, 21.08.2022

Власти рассказали о ситуации с пожарами в Якутии

В Якутии на сегодняшний день действуют 14 лесных пожаров на площади более 105,5 тысячи гектаров, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:59

2022-08-21T12:59

2022-08-21T12:59

происшествия

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Якутии на сегодняшний день действуют 14 лесных пожаров на площади более 105,5 тысячи гектаров, сообщает оперштаб республики."На утро 21 августа в Якутии действуют 14 лесных пожаров на общей площади 105 596 га: по шесть - в Среднеколымском и Усть-Майском районах, по одному - в Булунском и Оймяконском районах. Из них один лесной пожар обнаружен вчера в Среднеколымском районе", - говорится в сообщении оперштаба региона в Telegram-канале.Из них локализованы два лесных пожара в Усть-Майском районе на площади свыше 66,3 тысячи гектаров. Всего в тушении лесных пожаров задействовано 567 человек, привлечено 11 единиц техники.На аналогичную дату прошлого года в Якутии действовало 64 лесных пожара на площади свыше 1,6 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20220821/pozhar-1811079571.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии