https://ria.ru/20220821/pozhary-1811085621.html
В Рязанской области выросла площадь, пройденная пожарами
В Рязанской области выросла площадь, пройденная пожарами - РИА Новости, 21.08.2022
В Рязанской области выросла площадь, пройденная пожарами
Пять лесных пожаров зарегистрировано на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, это на 1,8 тысячи... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:19
2022-08-21T11:19
2022-08-21T11:19
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Пять лесных пожаров зарегистрировано на территории Рязанской области, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров, это на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне, следует из данных Авиалесоохраны.По данным Авиалесоохраны на ночь 21 августа, в Рязанской области действуют два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем почти в 7,5 тысячи гектаров – сутками ранее эта площадь составляла более 6,6 тысячи гектаров.Два пожара действуют на землях особо охраняемых природных территорий (заповедники "Окский" и "Мещерский") на площади, пройденной огнем, 1,1 тысячи гектаров – накануне Авиалесоохрана сообщала о площади в 102 гектара.Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем в 45 гектаров. Эта цифра за сутки не изменилась.
https://ria.ru/20220820/pozhar-1810963526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
В Рязанской области выросла площадь, пройденная пожарами
В Рязанской области площадь, пройденная пожарами, выросла на 1,8 тысячи гектаров