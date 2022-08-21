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В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара - РИА Новости, 21.08.2022
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В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара
В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара - РИА Новости, 21.08.2022
В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара
В двух населенных пунктах Рязанской области проведут эвакуацию из-за подступающих лесных пожаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:00
2022-08-21T16:37
происшествия
рязанская область
рязанский район
клепиковский район
природные пожары в россии
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. В двух населенных пунктах Рязанской области проведут эвакуацию из-за подступающих лесных пожаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.По словам чиновника, жители могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Также для них подготовили временные пункты размещения.На местах остаются группировки личного состава и техники. В ближайшее время их усилят.Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.
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рязанская область
рязанский район
клепиковский район
россия
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Кадры тушения пожаров в Рязанской области
Кадры тушения пожаров в Рязанской области
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происшествия, рязанская область, рязанский район, клепиковский район, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Рязанская область, Рязанский район, Клепиковский район, Природные пожары в России, Россия
16:00 21.08.2022 (обновлено: 16:37 21.08.2022)
 
В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара

В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за подступающего огня

© РИА Новости / Валерий МельниковПожар в лесном массиве в Рязанской области
Пожар в лесном массиве в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Пожар в лесном массиве в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. В двух населенных пунктах Рязанской области проведут эвакуацию из-за подступающих лесных пожаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

"В связи с ухудшением погодных условий объявлено временное отселение жителей двух населенных пунктов. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня. Поселок Деулино Рязанского района — частичная эвакуация. Деревня Ольгино Клепиковского района — полная эвакуация (25 человек)", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, жители могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Также для них подготовили временные пункты размещения.
На местах остаются группировки личного состава и техники. В ближайшее время их усилят.
Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.
Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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