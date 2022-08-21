16:00 21.08.2022 (обновлено: 16:37 21.08.2022)
В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара
В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за подступающего огня
Пожар в лесном массиве в Рязанской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. В двух населенных пунктах Рязанской области проведут эвакуацию из-за подступающих лесных пожаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
"В связи с ухудшением погодных условий объявлено временное отселение жителей двух населенных пунктов. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня. Поселок Деулино Рязанского района — частичная эвакуация. Деревня Ольгино Клепиковского района — полная эвакуация (25 человек)", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, жители могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Также для них подготовили временные пункты размещения.
На местах остаются группировки личного состава и техники. В ближайшее время их усилят.
Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.
Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.
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