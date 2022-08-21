https://ria.ru/20220821/pozhar-1811119742.html

В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара

В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара - РИА Новости, 21.08.2022

В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за пожара

В двух населенных пунктах Рязанской области проведут эвакуацию из-за подступающих лесных пожаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:00

2022-08-21T16:00

2022-08-21T16:37

происшествия

рязанская область

рязанский район

клепиковский район

природные пожары в россии

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. В двух населенных пунктах Рязанской области проведут эвакуацию из-за подступающих лесных пожаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.По словам чиновника, жители могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Также для них подготовили временные пункты размещения.На местах остаются группировки личного состава и техники. В ближайшее время их усилят.Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.

https://ria.ru/20220821/pozhary-1811059529.html

рязанская область

рязанский район

клепиковский район

россия

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Кадры тушения пожаров в Рязанской области Кадры тушения пожаров в Рязанской области 2022-08-21T16:00 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рязанская область, рязанский район, клепиковский район, природные пожары в россии, россия