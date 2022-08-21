https://ria.ru/20220821/pozhar-1811114890.html

В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара

В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара - РИА Новости, 21.08.2022

В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 5,2 тысячи гектаров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:16

2022-08-21T15:16

2022-08-21T15:16

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 5,2 тысячи гектаров, сообщает региональное управление МЧС.Ранее сообщалось, что 20 августа площадь пожара в Воротынском районе составила 4,1 тысячи гектаров."Сотрудники МЧС ни на минуту не прекращают борьбу с огнем. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 5200 гектара, площадь активного горения 200 гектаров ", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится усиление общей группировки, задействованной в тушении природных пожаров, за счет привлечения аэромобильных группировок МЧС России Приволжского федерального округа. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. Привлекаются два вертолета Ми-8 МЧС России. Произведено 132 сброса общим объёмом 396 тонн воды. Работа авиации продолжается.В ежедневном режиме производится мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов."Участники ликвидации проводят опашку территорий, создают дополнительные минерализованные полосы. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках. Всего к тушению пожара привлечены более 700 человек и порядка 140 единиц техники", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220819/pozhary-1810777468.html

https://ria.ru/20220818/les-1810545662.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии