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В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара - РИА Новости, 21.08.2022
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В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара - РИА Новости, 21.08.2022
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара
Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 5,2 тысячи гектаров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:16
2022-08-21T15:16
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 5,2 тысячи гектаров, сообщает региональное управление МЧС.Ранее сообщалось, что 20 августа площадь пожара в Воротынском районе составила 4,1 тысячи гектаров."Сотрудники МЧС ни на минуту не прекращают борьбу с огнем. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 5200 гектара, площадь активного горения 200 гектаров ", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится усиление общей группировки, задействованной в тушении природных пожаров, за счет привлечения аэромобильных группировок МЧС России Приволжского федерального округа. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. Привлекаются два вертолета Ми-8 МЧС России. Произведено 132 сброса общим объёмом 396 тонн воды. Работа авиации продолжается.В ежедневном режиме производится мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов."Участники ликвидации проводят опашку территорий, создают дополнительные минерализованные полосы. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках. Всего к тушению пожара привлечены более 700 человек и порядка 140 единиц техники", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220819/pozhary-1810777468.html
https://ria.ru/20220818/les-1810545662.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
15:16 21.08.2022
 
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара в Нижегородской области выросла до 5,2 тысячи гектаров

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области Лесной пожар в Выксунском районе Нижегородской области
Лесной пожар в Выксунском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
Лесной пожар в Выксунском районе Нижегородской области. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 5,2 тысячи гектаров, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее сообщалось, что 20 августа площадь пожара в Воротынском районе составила 4,1 тысячи гектаров.
"Сотрудники МЧС ни на минуту не прекращают борьбу с огнем. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 5200 гектара, площадь активного горения 200 гектаров ", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится усиление общей группировки, задействованной в тушении природных пожаров, за счет привлечения аэромобильных группировок МЧС России Приволжского федерального округа. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. Привлекаются два вертолета Ми-8 МЧС России. Произведено 132 сброса общим объёмом 396 тонн воды. Работа авиации продолжается.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:33
Десантники-пожарные Тюменской авиабазы направились в Нижегородскую область
В ежедневном режиме производится мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
"Участники ликвидации проводят опашку территорий, создают дополнительные минерализованные полосы. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках. Всего к тушению пожара привлечены более 700 человек и порядка 140 единиц техники", - отмечается в сообщении.
Лес - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 17:31
В 26 нижегородских муниципалитетах ввели запрет на посещение лесов
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПриродные пожары в России
 
 
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