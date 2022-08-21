В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара
Площадь лесного пожара в Нижегородской области выросла до 5,2 тысячи гектаров
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области Лесной пожар в Выксунском районе Нижегородской области
Лесной пожар в Выксунском районе Нижегородской области. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 5,2 тысячи гектаров, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее сообщалось, что 20 августа площадь пожара в Воротынском районе составила 4,1 тысячи гектаров.
"Сотрудники МЧС ни на минуту не прекращают борьбу с огнем. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 5200 гектара, площадь активного горения 200 гектаров ", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится усиление общей группировки, задействованной в тушении природных пожаров, за счет привлечения аэромобильных группировок МЧС России Приволжского федерального округа. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. Привлекаются два вертолета Ми-8 МЧС России. Произведено 132 сброса общим объёмом 396 тонн воды. Работа авиации продолжается.
В ежедневном режиме производится мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
"Участники ликвидации проводят опашку территорий, создают дополнительные минерализованные полосы. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках. Всего к тушению пожара привлечены более 700 человек и порядка 140 единиц техники", - отмечается в сообщении.
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