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Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар - РИА Новости, 21.08.2022
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Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар
Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар - РИА Новости, 21.08.2022
Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар
Крупный торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидирован, лесных возгораний в регионе не зарегистрировано, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T10:21
2022-08-21T10:28
происшествия
владимирская область
гусь-хрустальный район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крупный торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидирован, лесных возгораний в регионе не зарегистрировано, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС.Пожарные во Владимирской области несколько дней боролись с возгоранием торфяника в Гусь-Хрустальном районе у деревни Панфилово, площадь горения доходила до 4 гектаров. Накануне ГУМЧС по региону сообщило, что площадь горения сокращена до 0,8 гектара."Возгорание торфа ликвидировано. Новых очагов лесных пожаров нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что старые очаги лесных пожаров также ликвидированы.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный район
Происшествия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район
10:21 21.08.2022 (обновлено: 10:28 21.08.2022)
 
Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпасатели МЧС
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Спасатели МЧС. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крупный торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидирован, лесных возгораний в регионе не зарегистрировано, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС.
Пожарные во Владимирской области несколько дней боролись с возгоранием торфяника в Гусь-Хрустальном районе у деревни Панфилово, площадь горения доходила до 4 гектаров. Накануне ГУМЧС по региону сообщило, что площадь горения сокращена до 0,8 гектара.
"Возгорание торфа ликвидировано. Новых очагов лесных пожаров нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что старые очаги лесных пожаров также ликвидированы.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
03:26
В России за сутки потушили 52 природных пожара
 
ПроисшествияВладимирская областьГусь-Хрустальный район
 
 
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