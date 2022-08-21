https://ria.ru/20220821/pozhar-1811079571.html

Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар

Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар - РИА Новости, 21.08.2022

Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар

Крупный торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидирован, лесных возгораний в регионе не зарегистрировано, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T10:21

2022-08-21T10:21

2022-08-21T10:28

происшествия

владимирская область

гусь-хрустальный район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крупный торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидирован, лесных возгораний в регионе не зарегистрировано, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС.Пожарные во Владимирской области несколько дней боролись с возгоранием торфяника в Гусь-Хрустальном районе у деревни Панфилово, площадь горения доходила до 4 гектаров. Накануне ГУМЧС по региону сообщило, что площадь горения сокращена до 0,8 гектара."Возгорание торфа ликвидировано. Новых очагов лесных пожаров нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что старые очаги лесных пожаров также ликвидированы.

https://ria.ru/20220821/pozhary-1811059529.html

владимирская область

гусь-хрустальный район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный район