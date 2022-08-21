https://ria.ru/20220821/pozhar-1811079571.html
Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар
Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар - РИА Новости, 21.08.2022
Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар
Крупный торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидирован, лесных возгораний в регионе не зарегистрировано, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T10:21
2022-08-21T10:21
2022-08-21T10:28
происшествия
владимирская область
гусь-хрустальный район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крупный торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидирован, лесных возгораний в регионе не зарегистрировано, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС.Пожарные во Владимирской области несколько дней боролись с возгоранием торфяника в Гусь-Хрустальном районе у деревни Панфилово, площадь горения доходила до 4 гектаров. Накануне ГУМЧС по региону сообщило, что площадь горения сокращена до 0,8 гектара."Возгорание торфа ликвидировано. Новых очагов лесных пожаров нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что старые очаги лесных пожаров также ликвидированы.
https://ria.ru/20220821/pozhary-1811059529.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный район
Происшествия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район
10:21 21.08.2022 (обновлено: 10:28 21.08.2022)
Во Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар
В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ликвидировали крупный торфяной пожар