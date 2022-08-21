https://ria.ru/20220821/potok-1811089645.html

"А чего вы ожидали?" Немцы запаниковали из-за новости о "Северном потоке"

"А чего вы ожидали?" Немцы запаниковали из-за новости о "Северном потоке" - РИА Новости, 21.08.2022

"А чего вы ожидали?" Немцы запаниковали из-за новости о "Северном потоке"

Читатели немецкого журнала Spiegel резко отреагировали на новость о том, что транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят с 31 августа по 2 сентября... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:53

2022-08-21T11:53

2022-08-21T11:55

экономика

россия

украина

европа

газпром

siemens

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel резко отреагировали на новость о том, что транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания.Многие испугались, что поставки после этого могут снизиться или вовсе прекратиться, а некоторые отметили, что санкции против России вернулись бумерангом."Пока газ идет по старой магистрали, все в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, будет переполох. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Такое положение дел все еще рационально оправдано?" — задался вопросом kgen."А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?" — отметил DruckPause."Видимо, никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы", — подчеркнул Colnago."Клиент разозлил поставщика и теперь останется ни с чем", — считает Tester."Кризис, который мы сами на себя навлекли. Конечно, никто не хочет этого признавать, с чего бы", — посетовал Heiko-Pp4bQ1eng."Нашему федеральному канцлеру нужно снова навестить турбину. Может, даже погладить ее и нежно поговорить с ней. Тогда все станет лучше", — сыронизировал Antiaktion."Думаю, мы живем в плохие времена. Нам стоит бояться как за себя, так и за наших детей", — написала Caroline_5728."Если вы начинаете экономическую войну, вам придется столкнуться с ее последствиями. Наши "дальновидные" политики этого явно не учли. Великий философ Меркель учила нас всегда мыслить с конца", — подытожили читатели.Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовали на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220820/krakh-1810904657.html

https://ria.ru/20220820/gaz-1810915945.html

https://ria.ru/20220821/krizis-1811057530.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, россия, украина, европа, газпром, siemens, северный поток