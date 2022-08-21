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Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/poteri-1811101783.html
Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом
Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом - РИА Новости, 21.08.2022
Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом
ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:32
2022-08-21T13:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
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херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Николаевская область, Вооруженные силы Украины
13:32 21.08.2022
 
Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом

Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек в Харьковской и Николаевской областях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.
"В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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