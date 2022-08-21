https://ria.ru/20220821/poteri-1811101783.html

Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом

Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом - РИА Новости, 21.08.2022

Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом

ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:32

2022-08-21T13:32

2022-08-21T13:32

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

николаевская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , николаевская область, вооруженные силы украины