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Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом
Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом - РИА Новости, 21.08.2022
Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом
ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:32
2022-08-21T13:32
2022-08-21T13:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Николаевская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек под Харьковом и Николаевом
Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек в Харьковской и Николаевской областях