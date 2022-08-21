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Гатилов не видит пока возможности для контактов в ситуации с Украиной - РИА Новости, 22.08.2022
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Гатилов не видит пока возможности для контактов в ситуации с Украиной
Гатилов не видит пока возможности для контактов в ситуации с Украиной - РИА Новости, 22.08.2022
Гатилов не видит пока возможности для контактов в ситуации с Украиной
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине будут тем меньше, чем РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-21T23:35
2022-08-22T01:52
в мире
украина
россия
женева (город)
оон
геннадий гатилов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине будут тем меньше, чем дольше будет длиться сам конфликт."Сейчас я не вижу никакой возможности для дипломатических контактов", - сказал Гатилов в интервью газете Financial Times, добавив, что "чем дольше конфликт будет продолжаться, тем труднее будет найти дипломатическое решение".Гатилов также обвинил западные страны в том, что они используют ситуацию вокруг Украины "как средство давления на Россию и инструмент изоляции России". По словам дипломата, Украина и западные страны готовы "сражаться до последнего украинца".
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украина
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в мире, украина, россия, женева (город), оон, геннадий гатилов
В мире, Украина, Россия, Женева (город), ООН, Геннадий Гатилов
23:35 21.08.2022 (обновлено: 01:52 22.08.2022)
 
Гатилов не видит пока возможности для контактов в ситуации с Украиной

Постпред при ООН Гатилов: шансы на дипломатическое решение конфликта на Украине тают

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПостпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине будут тем меньше, чем дольше будет длиться сам конфликт.
"Сейчас я не вижу никакой возможности для дипломатических контактов", - сказал Гатилов в интервью газете Financial Times, добавив, что "чем дольше конфликт будет продолжаться, тем труднее будет найти дипломатическое решение".
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 23:45
Гатилов считает встречу Путина и Зеленского пока невозможной
Гатилов также обвинил западные страны в том, что они используют ситуацию вокруг Украины "как средство давления на Россию и инструмент изоляции России". По словам дипломата, Украина и западные страны готовы "сражаться до последнего украинца".
 
В миреУкраинаРоссияЖенева (город)ООНГеннадий Гатилов
 
 
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