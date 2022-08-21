https://ria.ru/20220821/postpred-1811175363.html
Гатилов не видит пока возможности для контактов в ситуации с Украиной
Гатилов не видит пока возможности для контактов в ситуации с Украиной - РИА Новости, 22.08.2022
Гатилов не видит пока возможности для контактов в ситуации с Украиной
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине будут тем меньше, чем РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-21T23:35
2022-08-21T23:35
2022-08-22T01:52
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геннадий гатилов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине будут тем меньше, чем дольше будет длиться сам конфликт."Сейчас я не вижу никакой возможности для дипломатических контактов", - сказал Гатилов в интервью газете Financial Times, добавив, что "чем дольше конфликт будет продолжаться, тем труднее будет найти дипломатическое решение".Гатилов также обвинил западные страны в том, что они используют ситуацию вокруг Украины "как средство давления на Россию и инструмент изоляции России". По словам дипломата, Украина и западные страны готовы "сражаться до последнего украинца".
https://ria.ru/20220821/vstrecha-1811176592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, женева (город), оон, геннадий гатилов
В мире, Украина, Россия, Женева (город), ООН, Геннадий Гатилов
23:35 21.08.2022 (обновлено: 01:52 22.08.2022)
Гатилов не видит пока возможности для контактов в ситуации с Украиной
Постпред при ООН Гатилов: шансы на дипломатическое решение конфликта на Украине тают