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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 21.08.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 21.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачность с прояснениями без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:37
2022-08-21T09:37
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Облачность с прояснениями без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за облаков начнет выглядывать солнце, потеплеет, и температура окажется на три градуса выше температурной нормы. В Москве облачно с прояснениями без осадков, температура воздуха плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
09:37 21.08.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до плюс 26 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Облачность с прояснениями без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за облаков начнет выглядывать солнце, потеплеет, и температура окажется на три градуса выше температурной нормы. В Москве облачно с прояснениями без осадков, температура воздуха плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - сообщил Тишковец.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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