https://ria.ru/20220821/pogoda-1811076782.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 21.08.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Облачность с прояснениями без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T09:37

2022-08-21T09:37

2022-08-21T09:37

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Облачность с прояснениями без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за облаков начнет выглядывать солнце, потеплеет, и температура окажется на три градуса выше температурной нормы. В Москве облачно с прояснениями без осадков, температура воздуха плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220821/moskva-1811074976.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), погода