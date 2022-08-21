https://ria.ru/20220821/pogoda-1811076782.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 21.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачность с прояснениями без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:37
2022-08-21T09:37
2022-08-21T09:37
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Облачность с прояснениями без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за облаков начнет выглядывать солнце, потеплеет, и температура окажется на три градуса выше температурной нормы. В Москве облачно с прояснениями без осадков, температура воздуха плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до плюс 26 градусов